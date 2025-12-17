IBGE encerra hoje inscrições para processo seletivo com 9,5 mil vagas

Raphaela Peixoto

As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que oferece 9.590 vagas temporárias de nível médio em todo o país, se encerram nesta quarta-feira (17/12). A seleção é regida por dois editais e contempla os cargos de agente de pesquisas e mapeamento (APM) e supervisor de coleta e qualidade (SCQ), com provas objetivas marcadas para 22 de fevereiro, sob organização da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Do total de oportunidades, 8.480 são destinadas ao cargo de agente de pesquisas e mapeamento, que oferece salário inicial de R$ 2.676,24. O profissional atuará na coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, no apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, além do registro, transmissão de informações em sistemas eletrônicos e elaboração de relatórios.

Outras 1.110 vagas são para supervisor de coleta e qualidade, com remuneração inicial de R$ 3.379,00. As atribuições incluem o planejamento e a gestão das atividades de coleta, supervisão de equipes, controle da qualidade dos dados e avaliação técnica de questionários. Para concorrer a esse cargo, é obrigatória a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida. Ambos os cargos oferecem benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcional.

As vagas seguem a política de ações afirmativas do IBGE, com reserva de 25% para pessoas pretas e pardas, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambos os cargos, e candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea puderam solicitar isenção até 11 de dezembro.

As provas objetivas terão caráter eliminatório e classificatório e serão aplicadas em dois turnos no mesmo dia, em todos os municípios com oferta de vagas: das 8h às 11h para agente de pesquisas e mapeamento e das 14h às 17h para supervisor de coleta e qualidade. Para aprovação, será necessário obter no mínimo 18 pontos, o equivalente a 30% da prova, além de pontuar ao menos um ponto em cada disciplina.

O cartão de confirmação de inscrição estará disponível a partir de 16 de fevereiro. O gabarito preliminar será divulgado em 24 de fevereiro, e o resultado definitivo da prova objetiva está previsto para 27 de março. O resultado final do processo seletivo, após a etapa de verificação das condições declaradas nas cotas, deve ser publicado em 30 de abril.