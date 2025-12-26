Cebraspe será a banca examinadora do concurso da Câmara

Gabriel Botelho

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi anunciado, nesta sexta-feira (26/12), como banca examinadora do concurso da Câmara dos Deputados. A prova está prevista para ocorrer em 2026, mas ainda não tem data definida.

Segundo anúncio feito pela Câmara nas redes sociais, o Cebraspe será responsável por diversos componentes do processo seletivo. Entre as obrigações estão o edital, as inscrições, as provas, os resultados, os pedidos de recurso e a comunicação.

Ainda de acordo com o anúncio, a Câmara será responsável por fiscalizar e orientar o trabalho da banca examinadora durante todo o concurso. Isso será possível graças a uma comissão organizadora. Ela será composta por servidores efetivos.