Infra S.A. lança concurso com 65 vagas e salários de até R$ 10,8 mil

Amanda S. Feitoza

Infra é a estatal responsável por projetos de infraestrutura de transportes - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Infra, estatal responsável por projetos de infraestrutura de transportes, abriu nesta sexta-feira (16/1) as inscrições para um novo concurso público que oferece 65 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de cadastro de reserva. Os salários iniciais chegam a R$ 10.800,82, e os aprovados atuarão na sede da empresa, em Brasília (DF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até as 18h do dia 4 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 120, com possibilidade de isenção para doadores de medula óssea e candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Leia também: Orçamento de 2026 prevê mais de 163 mil vagas para concursos

As oportunidades são para o cargo de analista, distribuídas entre diversas especialidades, como engenharia civil, administração, economia, contabilidade, biologia, geografia, geologia, engenharia ambiental, agronomia e tecnologia da informação, entre outras áreas. A maior oferta de vagas é para engenheiro civil, com 19 postos.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Além da remuneração, os contratados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde com reembolso parcial, auxílio-creche, vale-transporte, vale-cultura, auxílio para dependentes com deficiência e auxílio-funeral, conforme regras previstas em acordo coletivo.

Leia também: Inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados estão abertas

O edital prevê reserva de 50% das vagas para ações afirmativas. Desse total, 20% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros (pretos ou pardos), 3% a indígenas e 2% a quilombolas, considerando tanto as vagas imediatas quanto aquelas que surgirem durante a validade do concurso.

A seleção será feita por meio de provas objetivas e discursivas, ambas eliminatórias e classificatórias. As avaliações estão marcadas para o dia 15 de março de 2026, no turno da tarde, com duração total de 4h30. Inicialmente, as provas serão aplicadas em Brasília, com possibilidade de mudança para outras localidades caso necessário.

Leia também: Ebserh lança concurso para médicos com salários de até R$ 19 mil

Os locais de prova poderão ser consultados a partir de 2 de março no site do Cebraspe. O resultado final do concurso está previsto para 23 de junho de 2026.

Cargos e número de vagas

Analista – Administrador: 11 vagas

Analista – Analista de Sistemas: 6 vagas

Analista – Biólogo: 3 vagas

Analista – Contador: 6 vagas

Analista – Economista: 7 vagas

Analista – Engenheiro Agrônomo: 1 vaga

Analista – Engenheiro Ambiental: 3 vagas

Analista – Engenheiro Civil: 19 vagas

Analista – Engenheiro Florestal: 1 vaga

Analista – Geógrafo: 5 vagas

Analista – Geólogo: 3 vagas

Cronograma principal