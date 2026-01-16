Infra S.A. lança concurso com 65 vagas e salários de até R$ 10,8 mil

A Infra, estatal responsável por projetos de infraestrutura de transportes, abriu nesta sexta-feira (16/1) as inscrições para um novo concurso público que oferece 65 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de cadastro de reserva. Os salários iniciais chegam a R$ 10.800,82, e os aprovados atuarão na sede da empresa, em Brasília (DF).
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até as 18h do dia 4 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 120, com possibilidade de isenção para doadores de medula óssea e candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).
As oportunidades são para o cargo de analista, distribuídas entre diversas especialidades, como engenharia civil, administração, economia, contabilidade, biologia, geografia, geologia, engenharia ambiental, agronomia e tecnologia da informação, entre outras áreas. A maior oferta de vagas é para engenheiro civil, com 19 postos.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Além da remuneração, os contratados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde com reembolso parcial, auxílio-creche, vale-transporte, vale-cultura, auxílio para dependentes com deficiência e auxílio-funeral, conforme regras previstas em acordo coletivo.
O edital prevê reserva de 50% das vagas para ações afirmativas. Desse total, 20% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros (pretos ou pardos), 3% a indígenas e 2% a quilombolas, considerando tanto as vagas imediatas quanto aquelas que surgirem durante a validade do concurso.
A seleção será feita por meio de provas objetivas e discursivas, ambas eliminatórias e classificatórias. As avaliações estão marcadas para o dia 15 de março de 2026, no turno da tarde, com duração total de 4h30. Inicialmente, as provas serão aplicadas em Brasília, com possibilidade de mudança para outras localidades caso necessário.
Os locais de prova poderão ser consultados a partir de 2 de março no site do Cebraspe. O resultado final do concurso está previsto para 23 de junho de 2026.
Cargos e número de vagas
Analista – Administrador: 11 vagas
Analista – Analista de Sistemas: 6 vagas
Analista – Biólogo: 3 vagas
Analista – Contador: 6 vagas
Analista – Economista: 7 vagas
Analista – Engenheiro Agrônomo: 1 vaga
Analista – Engenheiro Ambiental: 3 vagas
Analista – Engenheiro Civil: 19 vagas
Analista – Engenheiro Florestal: 1 vaga
Analista – Geógrafo: 5 vagas
Analista – Geólogo: 3 vagas
Cronograma principal
Inscrições: 16/1 a 4/2/2026
Pedido de isenção da taxa: 16 a 23/1/2026
Último dia para pagamento: 10/2/2026
Divulgação dos locais de prova: 2/3/2026
Provas objetivas e discursiva: 15/3/2026
Resultado final do concurso: 23/6/2026
