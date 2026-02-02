Concurso Caixa: gabaritos oficiais serão publicados nesta segunda

Raphaela Peixoto

Provas objetivas e dicursiva foram aplicadas no domingo (1º/2) - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A Press)

Os candidatos do concurso público da Caixa Econômica Federal já podem se programar para as próximas etapas do certame. De acordo com o cronograma oficial, os gabaritos oficiais das provas objetivas aplicadas no último domingo (2/2) serão publicados nesta segunda-feira (2/2). O prazo para interposição de recursos contra as questões objetivas e/ou os gabaritos divulgados será nos dias 2 e 3 de fevereiro.

No mesmo domingo, também foram realizadas as provas discursivas. Conforme previsto no cronograma, a divulgação das notas preliminares da prova discursiva ocorrerão em 11 de março, bem como do resultado das provas objetivas e a convocação para a Avaliação de Títulos.

Leia também: Aprovados em concurso protestam por nomeações no TJDFT

Durante a aplicação das provas, o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, esteve presente no Centro Universitário de Brasília (UniCeub), onde visitou os espaços de prova e acompanhou a movimentação dos candidatos. Em entrevista ao Correio, o presidente afirmou ter se surpreendido com o alto número de inscritos no concurso. “Tanto em Brasília como no Brasil todo, foram muitas inscrições. Não estávamos esperando, mas é muito bom que muitas pessoas estejam participando”, destacou.

Leia também: Lei torna obrigatória a exigência de nova disciplina em concursos no DF

O Correio entrou em contato com a Caixa para obter informações sobre a taxa de abstenção registrada no concurso, mas ainda aguarda retorno. A matéria será atualizada assim que os dados forem divulgados.

Leia também: Projeto prevê suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos do DF

São ofertadas 184 vagas imediatas e 552 vagas para cadastro de reserva, todas de nível superior. Os salários variam de R$ 12.371,00 a R$ 16.495,00, a depender do cargo. A função com maior número de inscritos foi a de engenheiro civil, que ultrapassou 36 mil candidatos. Em seguida, o cargo de arquiteto registrou cerca de 25 mil inscritos, confirmando a grande concorrência do certame.

