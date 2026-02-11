Raphaela Peixoto

É considerado "apto" o candidato que alcançar o desempenho mínimo em flexão de braços sobre o solo, abdominal tipo remador e corrida de 12 minutos - (crédito: Reprodução/Freepik)

Dos 18 candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal para o cargo de oficial capelão, apenas quatro foram considerados aptos na etapa. O resultado preliminar foi divulgado na terça-feira (10/2) no Diário Oficial do DF, juntamente com o resultado da prova objetiva.

De acordo com a publicação, 18 candidatos haviam sido aprovados para realizar o TAF. Desses, três sacerdotes não compareceram à etapa e 14 foram reprovados. Com isso, somente quatro concorrentes seguem no certame após a segunda fase.

O prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar do TAF começou à 0h desta quarta-feira (11/2) e segue aberto até as 23h59 do dia 20 de fevereiro.



Conforme previsto em edital, é considerado “apto” o candidato que alcançar o desempenho mínimo nos três testes físicos exigidos: flexão de braços sobre o solo, abdominal tipo remador e corrida de 12 minutos.

Seriam eliminados do concurso o candidato que não apresentar atestado médico específico; deixar de realizar algum dos testes; não comparecer ao TAF; infringir qualquer proibição estabelecida; ou não atingir a performance mínima em qualquer uma das provas físicas.

Organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), o concurso da PMDF é para admissão ao curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães do Quadro de Oficiais Policiais Militares Capelães (QOPMC). Ao todo é ofertada uma vaga para sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana.

O concurso também é composto por avaliação médica e biométrica, avaliação psicológica e investigação social. Para participar, é necessário ter curso superior em Teologia, ter idade máxima de 35 anos e ser sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana há pelo menos dois anos.

Durante o Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães, o aprovado receberá remuneração de R$ 9.623,97. Após a conclusão do curso e promoção ao posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Capelães (QOPMC), o salário passará a R$ 11.435,59.