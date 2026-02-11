Prefeita diz ser contra concurso porque aprovados são "gente de fora"

Raphaela Peixoto

A fala ocorreu na última sexta-feira (6/2), durante a sessão de abertura do ano legislativo na Câmara de Vereadores - (crédito: Reprodução/Youtube)

A prefeita de Groaíras (CE), Virgínia Aguiar (PDT), declarou ser contrária à realização de concurso público no município. A fala ocorreu na sexta-feira (6/2), durante a sessão de abertura do ano legislativo na Câmara de Vereadores.

Ao fazer um balanço do primeiro ano de gestão e apresentar metas para 2026, a gestora citou a realização de um concurso público — medida que, segundo ela, será adotada para cumprir uma decisão judicial. No entanto, ao comentar o tema, afirmou ser pessoalmente contra o certame por entender que ele pode reduzir oportunidades para moradores da cidade.

“Eu, sinceramente, como pessoa, como prefeita, e já disse isso para o promotor, sou contra o concurso público. Você sabe por quê? Não é por questão de assistencialismo, não. [...] É porque ele tira a vaga de uma pessoa da cidade. E o concurso vai acontecer o que a oposição disse que ia acontecer. Vai sair o povo de Groaíras, vai deixar de trabalhar para vir gente de fora. E a culpa é da prefeita? Não. O concurso é o concurso. Quem passou tem que assumir”, declarou.

Durante o discurso, Virgínia lamentou que a gestão anterior não tenha recorrido da sentença que determinou a realização do concurso, mas reforçou que cumprirá a decisão judicial. “A gente foi penalizado, a gente foi condenado, tem que fazer o concurso”, afirmou.

As declarações repercutiram negativamente nas redes sociais. Usuários criticaram a fala da prefeita, destacando que o concurso público é um instrumento previsto na legislação brasileira para garantir isonomia e transparência na contratação de servidores. Também houve menções ao fato de que a própria prefeita não é natural do município.

O Correio contatou o gabinete da prefeita, mas até a publicação da matéria não houve resposta. O espaço segue aberto e em caso de resposta a matéria será atualizada.