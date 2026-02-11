Sedes-DF institui comissão para concurso com 1.197 vagas

Raphaela Peixoto

- (crédito: Flávio Anastácio/Sedes-DF)

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) instituiu a comissão especial responsável por planejar e conduzir o novo concurso público da pasta. O certame ofertará 1.197 vagas para os cargos de níveis médio e superior, além de formação de cadastro de reserva.

A comissão terá como atribuições o planejamento da contratação, a seleção da banca examinadora e a gestão e fiscalização da execução do concurso.

Do total de oportunidades, 634 vagas serão destinadas ao cargo de especialista em desenvolvimento e assistência social, que exige nível superior. Outras 563 vagas serão para o cargo de técnico em desenvolvimento e assistência social, de nível médio.

De acordo com a Sedes-DF, a previsão é que entre 10% e 20% das vagas sejam preenchidas no primeiro ano após a homologação do resultado final. Esse percentual poderá ser ampliado conforme a necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária. As demais convocações deverão ocorrer ao longo do prazo de validade do concurso, que será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A publicação do edital, que trará informações como datas de inscrição e aplicação das provas, ainda depende de manifestação prévia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF).