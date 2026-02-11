Inscrições para concurso de auditor fiscal em Goiás estão abertas

Raphaela Peixoto

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial do concurso - (crédito: Reprodução)

As inscrições para o concurso público da Secretaria da Economia do Estado de Goiás seguem abertas até o dia 12 de março. A seleção é destinada ao cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a banca organizadora do certame.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 250, e o pagamento poderá ser efetuado até o dia 13 de março.

Ao todo, são oferecidas 50 vagas imediatas, além de 25 para cadastro de reserva. Das vagas imediatas, 37 são destinadas à ampla concorrência, 10 são reservadas a candidatos negros e três a pessoas com deficiência.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado. Para concorrer ao cargo, é exigido nível superior completo em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 28.563,30, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As provas objetivas estão previstas para o dia 17 de maio e abordarão conteúdos como língua portuguesa, raciocínio lógico e direito constitucional, além de conhecimentos específicos, entre eles direito tributário, auditoria, tecnologia da informação e legislação tributária estadual. O concurso também contará com avaliação de títulos. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 14 de outubro de 2026.