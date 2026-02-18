CNU 2: MGI divulga, nesta quarta, resultados individuais

Raphaela Peixoto

A etapa mais aguardada ocorre na sexta-feira (20/2), quando serão divulgadas as listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera, além do edital da primeira convocação para confirmação de interesse - (crédito: Reprodução)

A partir das 16h desta quarta-feira (18/2), os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) poderão consultar os resultados individuais definitivos na área da pessoa candidata, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. Na consulta individual, cada candidato poderá acessar:

Resultado definitivo da prova discursiva (após análise de recursos);

Resultado definitivo da avaliação de títulos, quando houver;

Resultado definitivo dos procedimentos de cotas, quando aplicável; e

Resposta aos recursos interpostos.

A divulgação marca o início de uma semana decisiva para o concurso. Também nesta quarta serão publicadas as listas completas em versão definitiva pós-recursos, mantendo o mesmo formato das tabelas anteriores, com número de inscrição e resultados consolidados.

A etapa mais aguardada ocorre na próxima sexta-feira (20/2), quando serão divulgadas as listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera, além do edital da primeira convocação para confirmação de interesse.

A confirmação é obrigatória para todas as pessoas convocadas, independentemente de se tratar de cargo com curso de formação ou de vaga imediata. O prazo para manifestação na primeira rodada vai até 23h59 do dia 23 de fevereiro, exclusivamente pelo site da FGV. Caso haja necessidade, estão previstas novas rodadas:

27 de fevereiro: divulgação da 2ª convocação;

28 de fevereiro (10h) a 2 de março (23h59): prazo para manifestação na 2ª rodada;

6 de março: divulgação da 3ª convocação;

7 de março (10h) a 9 de março (23h59): prazo para manifestação na 3ª rodada.

A classificação final do CPNU 2 será publicada no dia 16 de março, tanto no DOU quanto no site da FGV. O MGI recomenda atenção redobrada ao período entre 20 e 23 de fevereiro, considerado decisivo para o andamento do concurso, especialmente em razão das mudanças de rotina típicas do carnaval.