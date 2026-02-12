TSE autoriza ocupação de cargos na Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou, nesta quinta-feira (12/2), portaria que autoriza o preenchimento de 398 cargos efetivos de analista e técnico judiciários na Justiça Eleitoral, distribuídos em todos os estados e no Distrito Federal. A Portaria Nº 69, publicada no Diário Oficial da União (DOU), prevê a ocupação dos postos vagos em todos os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e no TSE.
De acordo com o documento, assinado pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, o provimento das vagas é previsto em casos de vacância por exoneração, aposentadoria, cumprimento de decisão judicial transitada em julgado e falecimento, além de casos de readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.
São Paulo é o estado com mais cargos no TRE, com 59, sendo 16 para analista e 43 para técnico. Minas Gerais aparece em segundo, com 19 para analista e 31 para técnico, totalizando 50 postos disponíveis. O TSE conta com 18 cargos, oito para o cargo de ensino superior e 10 para médio.
As autorizações dependem ainda às regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e do regime fiscal sustentável. Segundo as normas, o provimento é autorizado apenas aos órgãos que não atingiram o limite máximo de 95% para assunção de despesas com pessoal.
Confira as vagas autorizadas em todo o país
|UNIDADE
|
ANALISTA
|
TÉCNICO
|
TOTAL
|
TSE
|
8
|
10
|
18
|
TRE - AC
|
1
|
1
|
2
|
TRE - AL
|
1
|
1
|
2
|
TRE - AM
|
5
|
10
|
15
|
TRE - BA
|
10
|
13
|
23
|
TRE - CE
|
8
|
6
|
14
|
TRE - DF
|
3
|
8
|
11
|
TRE - ES
|
1
|
3
|
4
|
TRE - GO
|
6
|
7
|
13
|
TRE - MA
|
8
|
9
|
17
|
TRE - MT
|
1
|
1
|
2
|
TRE - MS
|
2
|
5
|
7
|
TRE - MG
|
19
|
31
|
50
|
TRE - PA
|
9
|
4
|
13
|
TRE - PB
|
1
|
9
|
10
|
TRE - PR
|
6
|
10
|
16
|
TRE - PE
|
3
|
7
|
10
|
TRE - PI
|
6
|
6
|
12
|
TRE - RJ
|
17
|
22
|
39
|
TRE - RN
|
4
|
6
|
10
|
TRE - RS
|
1
|
11
|
12
|
TRE - RO
|
3
|
3
|
6
|
TRE - SC
|
4
|
8
|
12
|
TRE - SP
|
16
|
43
|
59
|
TRE - SE
|
3
|
7
|
10
|
TRE - TO
|
2
|
1
|
3
|
TRE - RR
|
1
|
2
|
3
|
TRE - AP
|
2
|
3
|
5
|
TOTAL
|
151
|
247
|
398
