ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÕES

Salário de R$ 21 mil: inscrições para concurso da Câmara terminam hoje

Certame oferece 40 vagas para o cargo de técnico legislativo, na especialidade de policial legislativo federal

Início Eu estudante Concursos
Raphaela Peixoto
postado em 20/02/2026 09:02
Para concorrer, é necessário ter diploma de curso superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior - (crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias)
Para concorrer, é necessário ter diploma de curso superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior - (crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias)

As inscrições para o novo concurso público da Câmara dos Deputados se encerram nesta sexta-feira (20/2), às 18h. Interessados podem ser inscrever exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora. A taxa é de R$ 150 e pode ser paga até o dia 12 de março.

O certame oferece 40 vagas para o cargo de técnico legislativo, na especialidade de policial legislativo federal, com remuneração inicial de R$ 21.328,08, já incluído o adicional de periculosidade. Também estão previstas a oferta de 40 oportunidades em cadastro reserva.

Para concorrer, é necessário ter diploma de curso superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

A primeira fase compreende provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica inicial, além de exames de saúde física e mental. Já a segunda etapa consiste no programa de formação profissional, que inclui nova avaliação psicológica.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país. O concurso será dividido em duas etapas. Todos os candidatos aprovados serão lotados exclusivamente no Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

Saiba Mais

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação