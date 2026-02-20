Raphaela Peixoto

As inscrições para o novo concurso público da Câmara dos Deputados se encerram nesta sexta-feira (20/2), às 18h. Interessados podem ser inscrever exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora. A taxa é de R$ 150 e pode ser paga até o dia 12 de março.

O certame oferece 40 vagas para o cargo de técnico legislativo, na especialidade de policial legislativo federal, com remuneração inicial de R$ 21.328,08, já incluído o adicional de periculosidade. Também estão previstas a oferta de 40 oportunidades em cadastro reserva.

Para concorrer, é necessário ter diploma de curso superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

A primeira fase compreende provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica inicial, além de exames de saúde física e mental. Já a segunda etapa consiste no programa de formação profissional, que inclui nova avaliação psicológica.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país. O concurso será dividido em duas etapas. Todos os candidatos aprovados serão lotados exclusivamente no Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).