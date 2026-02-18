FGV divulga resultados individuais do CNU 2; confira próximas datas

Junio Silva

Informações serão publicadas no site da FGV e no Diário Oficial da União - (crédito: Reprodução)

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, nesta quarta-feira (18/2), os resultados individuais definitivos dos inscritos na segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2). As informações estão disponíveis no site da instituição.

Na página da banca avaliadora, os candidatos podem consultar o resultado definitivo da prova discursiva, da avaliação de títulos, dos procedimentos de cotas e das respostas aos recursos.

A FGV também publicará as listas completas no formato de tabelas, com número de inscrição e resultados pós-recursos. Para acessar a consulta individual e as listas completas, basta clicar no link.

Próximas datas

Para não perder nenhuma informação sobre o CNU 2, fique atento ao site da FGV e às datas divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI):