FGV divulga resultados individuais do CNU 2; confira próximas datas

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, nesta quarta-feira (18/2), os resultados individuais definitivos dos inscritos na segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2). As informações estão disponíveis no site da instituição.
Na página da banca avaliadora, os candidatos podem consultar o resultado definitivo da prova discursiva, da avaliação de títulos, dos procedimentos de cotas e das respostas aos recursos.
A FGV também publicará as listas completas no formato de tabelas, com número de inscrição e resultados pós-recursos. Para acessar a consulta individual e as listas completas, basta clicar no link.
Próximas datas
Para não perder nenhuma informação sobre o CNU 2, fique atento ao site da FGV e às datas divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI):
-
Quinta-feira (19) - publicação no Diário Oficial da União (DOU) do link para as listas divulgadas hoje;
-
Sexta-feira (20) - publicação das listas de classificação para vagas imediatas, lista de espera e o edital da 1ª convocação para a confirmação de interesse (obrigatória para todos os candidatos convocados);
-
Segunda-feira (23) - último dia para os convocados se manifestarem na 1ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação;
-
Sexta-feira (27) - divulgação das listas de convocação para 2ª rodada de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação;
-
28 de fevereiro à 2 de março - prazo final para manifestação na 2ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação;
-
6 de março - divulgação das listas de convocação para 3ª rodada de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação;
-
7 à 9 de março - prazo final para manifestação na 3ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação;
-
16 de março - divulgação das classificações finais das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera.