Aeronáutica recebe aval para realizar processo seletivo com 498 vagas

Autorização, publicada pelo MGI no Diário Oficial da União, estabelece prazo de até seis meses para publicação do edital. As contratações irão reforçar as atividades da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA) e são por tempo determinado

Raphaela Peixoto
postado em 19/02/2026 12:34
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou a Portaria autorizativa nesta quinta-feira (19/2) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou o Comando da Aeronáutica a contratar 489 profissionais para atuar em projetos e obras de infraestrutura aeroportuária na Região Amazônica. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (19/2).

As contratações irão reforçar as atividades da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA) e são por tempo determinado. O recrutamento será realizado por meio de processo seletivo simplificado, com análise de curriculum vitae. De acordo com a portaria, o edital de abertura das inscrições deverá ser publicado no prazo de até seis meses, contados a partir da data de publicação do ato autorizativo.

As vagas contemplam funções técnicas, administrativas e operacionais. Entre os cargos previstos estão engenheiros, contadores, técnicos de obras civis, operadores de máquinas, motoristas, mecânicos e profissionais da área de segurança do trabalho, além de outras ocupações necessárias à execução dos projetos.

Os contratos terão duração determinada, conforme previsto na Lei nº 8.745, que regulamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Eventuais prorrogações poderão ocorrer, desde que devidamente justificadas pela necessidade de conclusão das atividades.

Segundo o governo, as despesas decorrentes das contratações correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, condicionadas à disponibilidade financeira e à adequação orçamentária, nos termos da legislação vigente.

