Concurso de diplomata: inscrições terminam nesta quarta-feira

Raphaela Peixoto

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Cebraspe - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O prazo para se inscrever no concurso de diplomata do Itamaraty termina nesta quarta-feira (25/2), às 18h. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Cebraspe. O certame oferece 60 vagas para o cargo de terceiro secretário, posto inicial da carreira diplomática. O salário inicial é de R$ 22.558,56.

O processo seletivo será dividido em duas fases. A primeira etapa consiste em uma prova objetiva no modelo “certo ou errado”, com 240 itens, abrangendo as disciplinas de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 29 de março de 2026, em todas as capitais do país e no Distrito Federal.

A segunda fase será composta por provas escritas discursivas sobre as mesmas áreas do conhecimento. Os candidatos deverão elaborar redações, resumos e versões, além de realizar uma prova de idioma adicional, que poderá ser em espanhol ou francês.

Neste ano, pela primeira vez, o concurso reserva vagas para pessoas indígenas e quilombolas. Este é o primeiro certame da diplomacia realizado sob as regras da nova lei de cotas, sancionada no ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Do total de oportunidades, 39 são destinadas à ampla concorrência, três para pessoas com deficiência (PCDs), 15 para pessoas negras (pretas e pardas), duas para pessoas indígenas e uma para pessoa quilombola.

Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deve se autodeclarar no momento da inscrição. No caso de indígenas e quilombolas, a autodeclaração passará por verificação documental complementar, conduzida por comissão formada majoritariamente por integrantes desses grupos.

Assim como nas duas últimas edições, será adotado o critério de proporcionalidade de gênero, com o objetivo de reduzir desigualdades históricas na carreira diplomática. Está prevista a convocação adicional de até 126 candidatas para a segunda fase, independentemente das vagas reservadas por lei.