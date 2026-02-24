CPNU 2 registra 91% de confirmações na primeira rodada e avança para nova convocação

Raphaela Peixoto

A primeira rodada de confirmação de interesse do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) foi encerrada nessa segunda-feira (23/2) com ampla adesão dos candidatos convocados para vagas imediatas. Do total chamado nesta etapa, 91% confirmaram interesse no cargo, enquanto 6% informaram que não desejam assumir a função. Outros 102 candidatos não se manifestaram dentro do prazo previsto em edital.

Ao todo, 3.328 pessoas formalizaram a confirmação para as vagas imediatas. Já 221 declararam não ter interesse no cargo para o qual foram convocadas. As vagas não confirmadas serão disponibilizadas na segunda rodada, conforme o modelo de convocações sucessivas adotado nesta edição.

A confirmação de interesse é etapa obrigatória para quem foi chamado para vaga imediata e antecede a consolidação das listas finais. As listas atualizadas após a primeira rodada serão divulgadas na sexta-feira (27/2), data em que também será publicada a segunda convocação para confirmação de interesse. O novo período para manifestação ocorrerá de 28 de fevereiro a 2 de março.

O certame é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), com execução da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Próximas etapas

De acordo com o cronograma oficial do Concurso Público Nacional Unificado, as etapas seguintes incluem:

27/02/2026 – Divulgação das listas pós-1ª confirmação e 2ª convocação

28/02 a 02/03/2026 – 2ª rodada de confirmação de interesse

06/03/2026 – Divulgação das listas pós-2ª confirmação e 3ª convocação

07 a 09/03/2026 – 3ª rodada de confirmação

16/03/2026 – Publicação das listas finais após a 3ª rodada e início das convocações para nomeação e demais fases

Também está previsto, entre 6 e 10 de abril, o prazo para envio de documentação referente à etapa de Defesa de Memorial e Prova Oral, conforme edital específico.