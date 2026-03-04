Banca de concurso com 1.197 vagas para GDF será definida em março

Raphaela Peixoto

As intituições interessadas em organizar o novo concurso público das Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), da Mulher (SMDF) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) têm até o dia 13 de março para encaminhar ao propostas ao Governo do Distrito Federal. A informação foi revelada pela secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, em entrevista concedida ao podcast do professor Rodrigo Francelino e confirmada ao Correio.

Segundo Marra, a comissão do concurso foi formada logo após a autorização do certame e já trabalha para a contratação da banca examinadora. A expectativa é que a instituição organizadora seja definida ainda neste mês.“Assim que conseguimos a autorização, montamos a comissão do concurso e todos já estão debruçados especificamente neste assunto. Então, acredito que tenhamos a definição da questão da banca ainda neste mês de março”, afirmou a secratária.

Ao todo, o concurso ofertará 1.197 vagas imediatas, distribuídas entre as três pastas. Serão 634 oportunidades para nível superior e 563 para nível médio. As vagas de nível superior contemplarão 11 especialidades, cujos detalhes ainda não foram divulgados. Para nível médio, estão previstas 398 vagas para técnico administrativo, 133 para agente social e 32 para cuidador social. A divisão por secretaria será a seguinte: 529 vagas para a Sedes, 368 para a SMDF e 300 para a Sejus.

A secretária também comentou sobre o cronograma e afastou a possibilidade de nomeações ainda em 2026. De acordo com ela, para que isso ocorra, o concurso precisaria ser homologado até julho do mesmo ano, o que é considerado inviável diante dos prazos necessários para a realização das etapas. "Ainda que eu aperte todos os prazos, isso não é possível, até porque temos lutado para que o prazo da prova, em relação ao edital, seja ampliado para o candidato ter mais tempo para estudar. Ou seja, não teremos nomeação em 2026”, explicou.

Em relação às provas, a secretária adiantou que o exame contará com 60 questões objetivas, sendo 20 de conhecimentos básicos, comuns a todos os cargos, e 40 de conhecimentos específicos, com peso dobrado. Haverá ainda prova de redação para todos os cargos de nível médio. Para os cargos de especialista, será aplicada etapa de estudo de caso, conforme a especialidade escolhida. A publicação do edital depende da definição da banca organizadora, etapa considerada fundamental para o avanço do cronograma do certame.