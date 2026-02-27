CNU divulga segunda lista de convocados para confirmação de interesse

Gabriella Braz

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) divulgaram, nesta sexta-feira (27/2), a segunda convocação de candidatos para confirmação de interesse em vagas imediatas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). O novo edital lista 409 inscritos em diferentes áreas do certame, que podem conferir a convocação na área do candidato a partir de 16h, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O prazo para confirmação começa às 10h de sábado (28/2) e vai até segunda-feira (2/3). Os resultados da etapa devem ser divulgados na próxima sexta-feira (6/3). A fase de confirmação é obrigatória, visto que, no CNPU, os candidatos podem se inscrever para mais de um cargo, estabelecendo uma ordem de prioridade.

No caso de candidatos que demonstraram interesse na primeira convocação e foram convocados para um cargo de maior preferência no novo edital, não é necessário fazer o processo novamente. A renovação para a nova vaga acontece de forma automática no sistema.

A publicação acontece após a primeira rodada de convocações, que teve 91% de adesão dos candidatos. Entre os 323 que não confirmaram o interesse, 102 candidatos não se manifestaram dentro do prazo previsto e 221 declararam não ter interesse no cargo para o qual foram convocados.

O edital do CNPU prevê três rodadas de convocação. A previsão é que a lista final de aprovados seja publicada em 16 de março, seguida das nomeações dos novos servidores.