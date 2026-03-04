Banca organizadora do novo concurso da DPDF é definida, confira

Raphaela Peixoto

Novo certame ofertará sete vagas imediatas para o cargo de analista de apoio à assistência judiciária, além da formação de cadastro reserva - (crédito: Divulgação/DPDF)

O Instituto Access será a banca organizadora do próximo concurso público da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). A informação foi divulgada na edição do Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (4/3).

O contrato foi assinado em 2 de março de 2026 e terá vigência de 24 meses. Segundo o extrato, a expectativa é de que cerca de 10 mil candidatos participem da seleção. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 110.

O novo certame ofertará sete vagas imediatas para o cargo de analista de apoio à assistência judiciária, além da formação de cadastro reserva. Atualmente, a DPDF possui 301 cargos de analista de apoio à assistência judiciária, dos quais três estão vagos.

As oportunidades contemplarão especialidades cuja lista já foi esgotada — como direito, contabilidade e tecnologia da informação (TI) — e também novas áreas que passarão a compor o quadro da instituição, como medicina, enfermagem e odontologia.

Último concurso

O último edital para analista de apoio à assistência judiciária foi publicado em 2020 e ofertou 60 vagas imediatas em diversas áreas de nível superior, como direito, administração, comunicação social, contabilidade, economia e engenharia civil, entre outras.

O certame acabou suspenso em razão da pandemia de covid-19, sendo retomado em 17 de dezembro de 2021. As provas objetivas foram aplicadas em 13 de fevereiro de 2022.

A organização ficou a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e o concurso registrou mais de 14 mil inscritos. Ao todo, a instituição nomeou mais de 235 analistas.

Os cargos oferecem jornada semanal de 35 horas, equivalente a sete horas diárias. Além das provas objetivas e discursivas, o processo seletivo contou com etapa de avaliação de títulos.