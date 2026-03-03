Goiás lança concurso com 50 vagas e salário de R$ 10,1 mil

Raphaela Peixoto

Do total de oportunidades, 37 vagas são destinadas à ampla concorrência, 10 reservadas a candidatos negros e três a pessoas com deficiência, conforme previsto na legislação. - (crédito: Reprodução/ Secretaria do Estado da Saúde de Goiás )

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) lançou edital de concurso público para o preenchimento de 50 vagas efetivas no cargo de fiscal de saúde pública da Secretaria de Estado da Saúde (SES). A seleção será executada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). Do total de oportunidades, 37 vagas são destinadas à ampla concorrência, 10 reservadas a candidatos negros e três a pessoas com deficiência, conforme previsto na legislação.

O cargo oferece salário inicial de R$ 10.118,44, além de prêmio de incentivo individual previsto em lei. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com possibilidade de atuação em turnos variados e realização de fiscalizações em todo o território goiano.

As vagas contemplam diferentes formações de nível superior, todas com exigência de experiência mínima de dois anos após a graduação. A distribuição das vagas é a seguinte:

Leia também: CNU divulga segunda lista de convocados para confirmação de interesse

15 vagas para biomédicos, enfermeiros, médicos ou cirurgiões-dentistas;

15 para farmacêuticos;

10 para candidatos com graduação em qualquer área e especialização em saúde;

nove para nutricionistas, engenheiros de alimentos ou médicos-veterinários com especialização na área de saúde; e

uma vaga para engenheiro civil ou arquiteto com especialização em saúde.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Iades, entre os dias 20 de março e 21 de abril, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 160. O processo seletivo será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Candidatos que concorrerem às vagas reservadas passarão ainda por etapas específicas.

A aplicação das provas está prevista para o dia 10 de maio, em Goiânia ou na região metropolitana. O resultado final do concurso deve ser divulgado em 2 de julho. O edital completo está disponível nos portais oficiais da Sead e do Iades. Os aprovados serão lotados na sede da SES, em Goiânia, podendo atuar em todo o estado de Goiás.