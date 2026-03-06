Dedicação e sacrifícios marcam preparação para concurso da Câmara

Raphaela Peixoto

A prova objetiva contará com 180 questões no formato "certo ou errado", em que cada resposta incorreta anula uma correta - (crédito: Reprodução)

Milhares de candidatos realizarão, neste domingo (8/3), as provas do concurso público da Câmara dos Deputados. O certame será realizado simultaneamente nas 27 capitais brasileiras e mobiliza concorrentes de todo o Brasil em busca de uma das vagas oferecidas pelo Legislativo federal.

As avaliações serão aplicadas em dois turnos. Pela manhã, os candidatos farão a prova objetiva, com fechamento dos portões às 8h (horário de Brasília) e duração de cinco horas. No período da tarde, os participantes retornam para a prova discursiva, com fechamento dos portões às 15h30 e tempo máximo de três horas para a realização.

O sistema de avaliação segue o modelo tradicional da banca organizadora, o Cebraspe. A prova objetiva contará com 180 questões no formato “certo ou errado”, em que cada resposta incorreta anula uma correta. Já a etapa discursiva terá duas questões, valendo 15 pontos cada.

No dia do exame, é obrigatório apresentar documento de identidade original, comprovante de inscrição ou pagamento e utilizar caneta esferográfica de tinta preta em material transparente. Objetos como lápis, borracha e marca-texto estão proibidos.

Leia também: Saiba quais são os direitos de quem presta concurso público

A preparação para a prova também é marcada por histórias de dedicação e superação entre os candidatos. A bancária Rafaelly Silva, de 41 anos, precisou conciliar o trabalho com o cuidado do filho autista durante o período de estudos. Segundo ela, o esforço foi motivado pelo desejo de oferecer melhores condições para a família. “Abri mão de dar mais atenção aos meus filhos… O objetivo aqui é proporcionar um futuro melhor para a família”, afirma. Para o dia da prova, ela pretende priorizar as disciplinas de Conhecimentos Específicos e Português.

Moradora do Distrito Federal, Elma Torres acredita que o exame exige, além de preparo técnico, controle emocional. Estudando cerca de nove horas por dia, ela conta com uma hora adicional e atendimento especializado por ter TDAH e Transtorno de Processamento Auditivo Central. “Minha estratégia é começar pelas disciplinas em que tenho mais domínio para ganhar confiança”, explica.

O economista Gabriel Teófilo, 33 anos, também conciliou os estudos com a rotina profissional, aproveitando intervalos do trabalho para revisar conteúdos. Para ele, o desgaste faz parte do processo de preparação. “Não existe recompensa sem sacrifícios”, diz. No domingo, ele pretende iniciar a prova pelas matérias com as quais tem mais afinidade para manter a calma.

Um dos principais atrativos do concurso é a remuneração. Os salários variam de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, para uma jornada de 40 horas semanais. Das vagas ofertadas, 30% são reservadas para ações afirmativas: 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Ao todo, o concurso oferece 70 vagas imediatas de nível superior, além de 70 oportunidades para cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas entre os cargos de analista e técnico legislativo, com oportunidades divididas igualmente entre as especialidades de processo legislativo e gestão e assistente legislativo e administrativo. A divulgação do resultado final do concurso está prevista para 26 de maio.

Últimas dicas



Com a proximidade do exame, a preparação técnica cede espaço à estratégia de prova e ao gerenciamento emocional. De acordo com Diego Fontes, consultor legislativo e diretor de mentorias do Gran Concursos, o controle emocional nesta reta final é mais decisivo do que a busca por novos conteúdos.

O especialista recomenda que os últimos dias sejam de revisões leves, foco na logística (como checar o trajeto e preparar materiais) e manutenção do equilíbrio físico, evitando alimentos pesados ou discussões que tirem o foco. "Serão 8 horas de prova em dois turnos. Vai prevalecer não apenas o candidato mais preparado tecnicamente, mas também aquele que estiver mentalmente forte e com boa resistência", afirma Fontes.

Em termos de conteúdo, o foco para o cargo de técnico legislativo deve estar em administração geral e licitações. Já para analista legislativo, as disciplinas-chave são o regimento interno da Câmara, regimento comum, código de ética e direito constitucional

O professor Ricardo Lessa reforça que, apesar do alto nível do certame, o conteúdo principal costuma ser previsível para quem seguiu uma preparação consistente. Segundo ele, os temas centrais tradicionalmente cobrados — dificilmente trará surpresas significativas, limitando-se a poucas questões fora do padrão. "Para os candidatos mais bem preparados, o desafio normalmente não é lidar com surpresas, mas executar bem a prova e transformar o conhecimento que já possuem em pontos no dia do exame", disse Lessa.