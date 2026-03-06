Sedes-DF anuncia cargos previstos para concurso com 1.197 vagas

Raphaela Peixoto

A previsão é que a instituição organizadora seja definida ainda em março - (crédito: Flávio Anastácio/Sedes-DF)

A secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF), Ana Paula Marra, divulgou os cargos previstos no concurso público da pasta. De acordo com a titular do órgão, a seleção contará com vagas para níveis médio e superior. A informação foi compartalihada nas redes socias da secretária na quinta-feira (5/3).

Segundo Ana Paula, estão previstas vagas de nível superior nas áreas de administração (47), ciências contábeis (42), comunicação social (14), direito (115), economia (9), educação social (32), estatística (10), nutrição (41), pedagogia (121), psicologia (75), sociologia (3) e serviço social (125). Para nível médio, o certame deve oferecer 398 vagas para técnico administrativo, 133 para agente social e 32 para cuidador social.

Ao todo, o concurso ofertará 1.197 vagas imediatas, distribuídas entre três órgãos do governo do Distrito Federal — Sedes-DF, a Secretaria da Mulher (SMDF) e a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). Do total, 634 oportunidades serão destinadas a candidatos de nível superior e 563 para nível médio. A divisão das vagas entre as pasta prevê 529 postos para a Sedes-DF, 368 para a SMDF e 300 para a Sejus-DF.

As instituições interessadas em organizar o concurso das três secretarias têm até o dia 13 de março para encaminhar propostas ao GDF. A previsão é que a instituição organizadora seja definida ainda neste mês. A publicação do edital depende da definição da banca organizadora, etapa considerada fundamental para o avanço do cronograma do certame.

De acordo com as informações iniciais, a prova objetiva contará com 60 questões, sendo 20 de conhecimentos básicos, comuns a todos os cargos, e 40 de conhecimentos específicos, que terão peso dobrado na avaliação. Os candidatos de nível médio também passarão por prova de redação. Já para os cargos de especialista de nível superior, está prevista etapa de estudo de caso, conforme a área escolhida pelo candidato.

