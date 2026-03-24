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MGI convoca 1,8 mil candidatos para vagas remanescentes do CNU

Nesta etapa, haverá classificação de candidatos para 131 dos 173 cargos originalmente ofertados

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Raphaela Peixoto
postado em 24/03/2026 09:26
O prazo de validade do CPNU 1 foi prorrogado, no início de março, até 2027 - (crédito: Reprodução/Freepik)
O prazo de validade do CPNU 1 foi prorrogado, no início de março, até 2027 - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou, nesta terça-feira (24/3), uma nova convocação de candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) para o preenchimento de vagas remanescentes. Ao todo, foram convocadas 1.860 oportunidades ainda não ocupadas, o equivalente a 21% das 8.573 vagas previstas no certame.

O prazo de validade do CPNU 1 foi prorrogado, no início de março, até 2027. A prorrogação vale para todos os cargos do concurso, exceto para o cargo de analista em tecnologia da informação (ATI), em que todos os candidatos aprovados no cadastro de reserva já foram convocados. O novo prazo começa a ser contato a partir da homologação do certame.

Nesta etapa, haverá classificação de candidatos para 131 dos 173 cargos originalmente ofertados. Ficaram de fora as vagas vinculadas a cursos de formação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e aquelas destinadas às agências reguladoras, que seguem cronogramas próprios.

A maior parte das vagas desta rodada é destinada à ampla concorrência, com 1.390 oportunidades (74%). As vagas reservadas para pessoas negras somam 329 (18%), enquanto 122 são destinadas a pessoas com deficiência (7%). Também há 29 vagas para pessoas indígenas (2%), mantendo as políticas de ações afirmativas no serviço público federal.

Órgãos prioritários

A distribuição das vagas prioriza áreas estratégicas do Estado, como reforma agrária, produção de dados e políticas voltadas aos povos indígenas. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) lidera a oferta, com 333 vagas, seguido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 312 oportunidades voltadas principalmente à produção de dados estatísticos.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) contará com 215 vagas, com foco na proteção territorial e promoção de direitos indígenas. Já o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) terá 211 vagas distribuídas entre funções técnicas e de fiscalização.

Outros destaques incluem o próprio Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com 200 vagas, e a Advocacia-Geral da União (AGU), com 184 oportunidades em áreas administrativas e técnicas.

Também há vagas em pastas como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, além de órgãos como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

Segundo o MGI, a nova convocação reforça o objetivo de tornar o serviço público mais diverso e representativo, além de recompor quadros em áreas consideradas essenciais para a execução de políticas públicas.

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