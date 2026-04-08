Governo publica nomeação de 416 aprovados no primeiro CNU

Raphaela Peixoto

A medida foi publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e integra a estratégia de reestruturação do quadro técnico da administração pública - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O governo federal oficializou, nesta quarta-feira (8/4), a nomeação de 416 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1). A medida foi publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e integra a estratégia de reestruturação do quadro técnico da administração pública.

Entre os nomeados, a maior parte passa a integrar a nova carreira de analista técnico do Poder Executivo Federal, que inclui o cargo de analista técnico executivo (ATE). A carreira foi instituída pela Lei nº 15.367/2026, sancionada recentemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de unificar funções e ampliar a atuação técnica de forma transversal entre diferentes órgãos.

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Do total de 416 nomeações, 370 correspondem a candidatos que haviam sido aprovados para cargos com denominações anteriores — como Analista Técnico Administrativo, Técnico em Comunicação Social e Contador — agora incorporados à nova estrutura. Apesar da mudança, as áreas de atuação permanecem conforme estabelecido nos editais originais do concurso.

A nova carreira tem como característica a lotação centralizada no MGI, mas com exercício descentralizado. Na prática, isso significa que os servidores poderão atuar em diversos ministérios, como Justiça e Segurança Pública, Cultura, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Planejamento e Orçamento e Povos Indígenas.

A distribuição dos nomeados reflete esse modelo: 200 profissionais terão exercício no próprio MGI, enquanto outros 216 serão direcionados a diferentes órgãos federais. No ministério, os perfis contemplam áreas estratégicas como gestão, economia, engenharia, saúde e suporte técnico especializado.

O processo de posse será realizado integralmente em formato digital, por meio da plataforma SOU.GOV, com prazo de até 30 dias após a nomeação. O início das atividades deve ocorrer em até 15 dias após a posse, mediante apresentação presencial.

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As nomeações dão sequência às etapas do CPNU 1, considerado o maior concurso público já realizado de forma unificada no país. Em fases anteriores, o MGI já havia coordenado a convocação de 1.860 candidatos para vagas remanescentes. A partir desta etapa, os próprios órgãos passam a conduzir as nomeações de seus quadros, enquanto o ministério mantém a responsabilidade sobre as carreiras sob sua supervisão.