Rio abre 600 vagas para Força Municipal com porte de arma

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As vagas são exclusivas para guardas municipais já efetivos - (crédito: Beto Soares/Prefeitura do Rio)

O Rio de Janeiro vai abrir 600 novos postos na Força Municipal, unidade especializada da Guarda Municipal que atua com porte de arma em regiões com alta incidência de roubos e furtos. O edital foi publicado nesta terça-feira (7/4) no Diário Oficial do Município.

As vagas são exclusivas para guardas municipais já efetivos. Servidores interessados precisam cumprir uma série de critérios antes mesmo de entrar no processo seletivo.

Requisitos incluem ficha limpa e aptidão física

Entre as exigências estão ter Conceito Disciplinar Profissional classificado como “Excelente”, não ter condenação penal e não ter sofrido penalidades administrativas graves nos últimos cinco anos. Guardas em regime de readaptação funcional ou com carga horária reduzida estão fora da disputa.

O processo será dividido em várias fases: análise da ficha funcional, investigação social, exames médicos e toxicológicos, avaliação psicológica e teste de aptidão física.

A Força Municipal está em operação desde 15 de março. As primeiras áreas cobertas foram o Jardim de Alah, na Zona Sul, e o entorno da Rodoviária Novo Rio. O patrulhamento avançou em seguida para os terminais Gentileza e para a região da Leopoldina.

Campo Grande é o próximo destino do grupamento

Numa fase posterior, o grupamento ampliou a atuação para pontos como a Avenida Presidente Vargas, o Campo de Santana, a Central do Brasil e a Cinelândia. Agora, segundo a prefeitura, Campo Grande, na Zona Oeste, será o próximo bairro a receber o reforço.

Com o novo edital, a gestão municipal aprofunda a expansão do grupamento criado para intensificar o patrulhamento em locais de grande circulação e com maior concentração de crimes patrimoniais.