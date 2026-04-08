Datas decisivas do concurso da Câmara com 70 vagas são anunciadas

Raphaela Peixoto

As provas objetiva e discursiva foram aplicadas em março - (crédito: Reprodução: Portal Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados publicou o resultado provisório do procedimento de análise documental para a caracterização da deficiência referente ao concurso público que oferece 70 vagas imediatas de nível superior, além de 70 oportunidades para cadastro de reserva.

As justificativas para alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão disponíveis para consulta a partir de 15 de abril, na quarta da semana que vem, no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

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Já em 24 de abril, será o publicado o resultado final da análise documental, bem como a convocação para procedimentos telepresenciais, para confirmação complementar da autodeclaração de candidatos negros, e para verificação documental de candidatos indígenas e quilombolas. O edital será divulgado no Diário Oficial da União e divulgado no site do Cebraspe.

As provas objetiva e discursiva foram aplicadas em março. A prova objetiva contou com 180 questões no formato certo ou errado, em que cada resposta incorreta anula uma correta. A prova discursiva terá duas questões, valendo 15 pontos cada.

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O concurso oferece vagas para os cargos de analista e técnico legislativo, distribuídas igualmente entre as especialidades de processo legislativo e gestão e assistente legislativo e administrativo. Do total de vagas, 30% são reservadas para ações afirmativas: 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Os salários variam entre R$ 21.008,19 e R$ 30.853,99.