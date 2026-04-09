Concurso da Câmara dos Deputados: comissão prevê edital ainda no 1º semestre

A Comissão Organizadora de Governança do concurso da Câmara dos Deputados pretende publicar o terceiro edital do certame ainda no primeiro semestre de 2026. A informação foi apurada pelo Correio, que também identificou que a banca organizadora ainda não foi contratada, embora a comissão trabalhe com a expectativa de realizar as provas ainda em 2026.
O novo edital deverá contemplar os demais cargos autorizados pela decisão da Mesa Diretora de 11 de setembro de 2025. As oportunidades serão para o cargo de analista legislativo, de nível superior, com salário inicial de R$ 30.853,99, conforme previsto no primeiro edital do certame. Entre as áreas incluídas estão:
- Registro e Redação,
- Comunicação Social,
- Documentação e Informação Legislativa,
- Museologia,
- Engenharia e
- Medicina
Segundo a decisão, os quantitativos de vagas, tanto para provimento imediato quanto para cadastro reserva, serão definidos no próprio edital.
Provas para policial ocorrem neste mês
Já o segundo edital do concurso foi publicado em janeiro deste ano e é voltado exclusivamente para o cargo de técnico legislativo, na especialidade de policial legislativo federal. A função exige nível superior em qualquer área de formação. O documento prevê 40 vagas imediatas e outras 40 para cadastro reserva, com remuneração inicial de R$ 21.328,08, incluindo adicional de periculosidade. A organização está sob responsabilidade do Cebraspe.
O processo seletivo é composto por duas etapas. A primeira inclui provas objetivas e discursivas, teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa, investigação social e avaliações psicológica e de saúde. A segunda etapa corresponde ao curso de formação profissional, que também contará com nova avaliação psicológica.
As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 26 de abril, com aplicação em todas as capitais do país. Os exames terão duração de cinco horas e contarão com 180 questões, sendo metade de conhecimentos gerais e metade de conhecimentos específicos.
Resultado do primeiro edital é divulgado
Nesta semana, o Cebraspe divulgou o resultado final das provas objetivas do primeiro edital, aplicadas em 8 de março. O certame oferece 70 vagas imediatas de nível superior, além de 70 oportunidades para cadastro reserva. A banca também publicou o resultado provisório da análise documental para caracterização de candidatos com deficiência. A lista completa está disponível no site oficial da organizadora.