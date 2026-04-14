Concurso ICMBio: ministro prevê convocação de 350 aprovados em 2026

Raphaela Peixoto

O ICMBio, segundo Capobianco, tem atualmente 900 cargos vagos de um total de 2.700 previstos - (crédito: Diego Campos/Secom-PR)

O novo ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, anunciou nesta terça-feira (14/4) que o governo federal trabalha para convocar os 350 profissionais que integram o cadastro reserva do último concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O objetivo é realizar essas chamadas ainda em 2026, dependendo da garantia de orçamento e recursos junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Desde que assumiu em 2023, a atual gestão tem feito um esforço para recompor o quadro do instituto, que o ministro descreveu como "depauperado" pelo governo anterior. Até o momento, 587 novos servidores já foram incorporados ao ICMBio, sendo 150 oriundos de um cadastro reserva anterior e 437 aprovados no certame mais recente.

Apesar do reforço, o deficit de pessoal ainda é acentuado. O ICMBio, segundo Capobianco, tem atualmente 900 cargos vagos de um total de 2,7 mil previstos, número que Capobianco considera abaixo do necessário para as responsabilidades do órgão. O instituto é responsável pela gestão de mais de 340 unidades de conservação, que protegem quase 10% do território nacional.

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"Estamos batalhando muito para aproveitar esse cadastro reserva", afirmou o ministro, destacando que a recomposição do quadro é estratégica não apenas para a fiscalização, mas também para o desenvolvimento regional. Segundo dados apresentados por Capobianco, as unidades de conservação federais receberam 28,5 milhões de visitantes em 2024, consolidando-se como polos geradores de emprego e renda por meio do turismo sustentável.

A expectativa de novas convocações também se estende ao IbamA, onde o governo também pretende avançar no aproveitamento de concursados e cadastros reserva conforme a disponibilidade orçamentária. Para o ministro, o fortalecimento dessas instituições é central para garantir que o desenvolvimento do país ocorra com responsabilidade ambiental.