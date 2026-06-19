Por Letícia Passos — A Câmara dos Deputados divulgou o resultado final do concurso público para os cargos de Técnico e Analista Legislativo. O certame, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ofertou 70 vagas para início imediato e outras 70 para formação de cadastro de reserva, destinadas a profissionais de nível superior.
Para conferir a lista de aprovados é necessário acessar o site do Cebraspe, no seguinte endereço: http://www.cebraspe.org.br.
Recursos
Segundo o edital divulgado pela Câmara dos Deputados, as justificativas da banca referentes ao deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório da prova discursiva estarão disponíveis aos candidatos a partir da data provável de 23 de junho de 2026, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/cd_25_ns.