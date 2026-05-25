AGU negocia concurso unificado para carreiras jurídicas

Correio Braziliense

Objetivo do formato, segundo Messias, é evitar a migração constante de profissionais aprovados entre diferentes órgãos da administração pública - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, anunciou nesta segunda-feira (25/5) que um novo concurso público da Advocacia-Geral da União (AGU) está sendo negociado junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A novidade é que, diferente das edições anteriores, esse concurso adotará o modelo unificado. Ou seja, a escolha pela carreira ocorrerá no momento da inscrição. O objetivo, segundo Messias, é evitar a migração constante de profissionais aprovados entre diferentes órgãos da administração pública.

“Esta transição de carreiras traz prejuízo para as instituições. Então, vamos fazer de uma forma que o candidato delimite sua escolha a partir da sua vocação, sem a possibilidade de ficar migrando e girando quadros de uma instituição em detrimento da outra”, explica.

De acordo com Messias, o certame do concurso oferecerá 170 vagas distribuídas entre as seguintes carreiras jurídicas: 50 vagas para Advogado da União, 50 para Procurador da Fazenda Nacional, 50 para Procurador Federal e 20 para Procurador do Banco Central.

O anúncio foi feito durante uma reunião de diretoria da AGU, durante a qual Messias alinhou projetos e ações previstos para 2026. Um encontro com a ministra Esther Dweck, do MGI, para tratar do fortalecimento institucional e valorização dos servidores administrativos do órgão, também foi anunciado para esta semana.