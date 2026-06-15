IBGE abre segundo processo seletivo simplificado com 1.414 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta sexta-feira (15/6) um novo edital de temporários e oficializou a abertura de mais de 1.414 vagas de nível superior e médio. Os profissionais serão selecionados por meio de um Processo Seletivo Simplificado.
Os selecionados vão atuar no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e no Censo da População em Situação de Rua. A seleção ficará sob a responsabilidade do Instituto Avalia.
As oportunidades são divididas entre 1.020 vagas para a função de Analistas Censitários (AC), que exige nível superior (diferentes áreas de atuação) com remuneração de R$5.255,40; e 394 vagas para a função de Agentes Censitários de Qualidade (ACQ), com exigência de nível médio, e remunerações de R$2.932,00.
Os selecionados ainda receberão auxílio alimentação no valor de R$ 1.192, além de auxílio-transporte e auxílio-pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.
Segundo o mais recente edital, os candidatos devem efetuar suas inscrições no período entre as 10h do dia 17 de junho de 2026 e as 23h59m do dia 15 de julho de 2026, pelo site da banca organizadora Instituto Avalia. A taxa de inscrição para nível médio é de R$41,76, e a de nível superior totaliza R$37,50.
No ato da inscrição, o candidato deverá preencher as informações incluindo a opção pela área de conhecimento (se houver) e pelo município/UF para os quais deseja concorrer. O processo seletivo prevê a reserva de 5% das vagas para candidatos com deficiência e de 30% para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas (PPP, PI e PQ).
As informações constam do edital publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15/6).
Para todas as funções, a carga horária semanal será de 40 horas, sendo oito horas diárias. A previsão de duração do contrato será de até 12 meses, podendo haver prorrogação, desde que o prazo total não exceda 48 meses.
"As renovações e/ou rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta e aos resultados da avaliação de desempenho do contratado", informa o edital da seleção.
Requisitos e atribuições
-
Agente Censitário de Qualidade
-
Requisitos: Ensino médio completo.
-
Atribuições: Supervisionar a qualidade das informações coletadas pelos Recenseadores; examinar questionários verificando consistência e padronização; identificar erros e registrar ocorrências; orientar Agentes Censitários Supervisores e Recenseadores sobre correções.
-
Analista Censitário / Especialidade: Agronomia
-
Requisitos: Curso superior completo em Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Ciências Agrárias ou correlatos.
-
Atribuições: Levantar, organizar e sistematizar informações de pesquisas agropecuárias; elaborar estudos econômicos e relatórios técnicos.
-
Analista Censitário / Especialidade: Assistência Social
-
Requisitos: Curso superior completo em Serviço Social.
-
Atribuições: Orientar equipes na interlocução com gestores e movimentos sociais; elaborar materiais didáticos para o recenseamento de populações vulneráveis.
-
Analista Censitário / Especialidade: Biblioteconomia e Documentação
-
Requisitos: Curso superior completo em Biblioteconomia.
-
Atribuições: Normalizar referências e citações da produção documentária de acordo com as normas da ABNT; catalogar e indexar materiais.
-
Analista Censitário / Especialidade: Cartografia e Geodésia
-
Requisitos: Graduação em Engenharia Cartográfica ou Engenharia de Agrimensura.
-
Atribuições: Planejar e supervisionar atividades de cartografia, geodésia e geoprocessamento; processar dados geoespaciais.
-
Analista Censitário / Especialidade: Ciência de Dados
-
Requisitos: Curso superior completo em Análise de Sistemas, TI, Sistemas de Informação, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Estatística, Engenharia da Computação/Sistemas, Bacharelado em Informática ou Ciências Exatas.
-
Atribuições: Coletar, transformar e enriquecer dados; desenvolver modelos analíticos e dashboards interativos.
-
Analista Censitário / Especialidade: Ciências Contábeis
-
Requisitos: Curso superior completo em Ciências Contábeis com registro no respectivo Conselho.
-
Atribuições: Exercer atividades de Contabilidade Governamental em aspectos patrimoniais e orçamentários com o uso do SIAFI.
-
Analista Censitário / Especialidade: Ciências Sociais / Antropologia
-
Requisitos: Curso superior completo em Ciências Sociais, Sociologia ou Antropologia.
-
Atribuições: Desenvolver atividades relativas ao planejamento e monitoramento de dados em Terras Indígenas, Territórios Quilombolas e Comunidades Tradicionais.
-
Analista Censitário / Especialidade: Design Educacional
-
Requisitos: Curso superior completo em Pedagogia ou licenciatura em qualquer área.
-
Atribuições: Desenhar soluções educacionais, estruturar roteiros, storyboards e supervisionar a produção de materiais de aprendizagem.
-
Analista Censitário / Especialidade: Desenvolvimento de TI
-
Requisitos: Graduação em TI, Computação, Engenharia de Sistemas, Informática ou Ciências Exatas.
-
Atribuições: Desenvolver e manter sistemas e aplicações web, mobile e APIs utilizando PHP, C#, Java, Angular, entre outras tecnologias.
-
Analista Censitário / Especialidade: Economia
-
Requisitos: Curso superior completo em Economia.
-
Atribuições: Analisar indicadores econômicos, realizar tratamento estatístico/econométrico e construir modelos econômicos.
-
Analista Censitário / Especialidade: Engenharia de Produção
-
Requisitos: Curso superior completo em Engenharia de Produção.
-
Atribuições: Planejar e otimizar processos operacionais, monitorar a produtividade e gerenciar fluxos logísticos e de qualidade.
-
Analista Censitário / Especialidade: Estatística
-
Requisitos: Curso superior completo em Estatística.
-
Atribuições: Planejar e executar levantamentos estatísticos, aplicar métodos quantitativos e validar planos amostrais.
-
Analista Censitário / Especialidade: Geografia
-
Requisitos: Curso superior completo em Geografia.
-
Atribuições: Realizar verificação e atualização de informações geográficas, análises territoriais e mapeamentos temáticos.
-
Analista Censitário / Especialidade: Geoprocessamento
-
Requisitos: Graduação em Geografia, Engenharia (Cartográfica, Agrimensura, Ambiental, Florestal, Agrícola, Recursos Hídricos), Geoprocessamento, Ciência Ambiental, Arquitetura, Ciências Matemáticas e da Terra ou Geologia.
-
Atribuições: Operar sistemas computacionais para processamento de dados geoespaciais, analisar imagens de satélite e gerar mapas temáticos.
-
Analista Censitário / Especialidade: Gestão e Infraestrutura
-
Requisitos: Curso superior completo em qualquer área do conhecimento.
-
Atribuições: Atuar na gestão de pessoas, materiais, patrimônio, orçamento e finanças, além de apoiar licitações e contratos.
-
Analista Censitário / Especialidade: Infraestrutura e Suporte de TI
-
Requisitos: Graduação em TI, Computação, Engenharia de Sistemas, Informática ou Ciências Exatas.
-
Atribuições: Prestar suporte técnico a sistemas operacionais, virtualização, serviços de rede e gerenciar incidentes de segurança.
-
Analista Censitário / Especialidade: Jornalismo
-
Requisitos: Curso superior em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo.
-
Atribuições: Redigir textos, releases e relatórios; produzir conteúdos para redes sociais; intermediar relacionamento com a mídia.
-
Analista Censitário / Especialidade: Letras
-
Requisitos: Curso superior completo em Letras.
-
Atribuições: Exercer atividades de revisão, copidesque, formatação e produção de textos para mídias impressas e digitais.
-
Analista Censitário / Especialidade: Métodos Quantitativos
-
Requisitos: Curso superior completo em qualquer área do conhecimento.
-
Atribuições: Desenvolver estudos, relatórios e análises estatísticas quantitativas e qualitativas de dados censitários.
-
Analista Censitário / Especialidade: Planejamento, Orçamento e Gestão Administrativa
-
Requisitos: Curso superior em Ciências Contábeis ou Administração com registro no Conselho profissional.
-
Atribuições: Atuar com Contabilidade Governamental em seus aspectos orçamentários e de controle por meio do SIAFI.
-
Analista Censitário / Especialidade: Produção Audiovisual e Publicidade e Propaganda
-
Requisitos: Graduação em Comunicação Social (Publicidade e Propaganda, Rádio/TV/Cinema ou Jornalismo).
-
Atribuições: Criar campanhas institucionais; elaborar roteiros; operar e editar captação de imagem, som e pós-produção audiovisual.
-
Analista Censitário / Especialidade: Redes e Telecomunicações
-
Requisitos: Graduação em TI, Computação, Engenharia de Sistemas, Informática ou Ciências Exatas.
-
Atribuições: Prestar suporte técnico à infraestrutura de redes com e sem fio; gerenciar ativos de rede e ambientes de segurança (firewalls).
-
Analista Censitário / Especialidade: Tecnologia da Informação
-
Requisitos: Graduação em TI, Computação, Engenharia de Sistemas, Informática ou Ciências Exatas.
-
Atribuições: Atuar na governança e gestão de serviços de TIC; desenvolver em ferramentas como SharePoint, PowerApps e PowerAutomate.
-
Analista Censitário / Especialidade: Veterinária / Zootecnia
-
Requisitos: Graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Agrárias ou correlatos.
-
Atribuições: Levantar e organizar dados de pesquisas agropecuárias com ênfase em produção animal; elaborar pareceres técnicos.
-
Analista Censitário / Especialidade: Webdesign e Produção Gráfica
-
Requisitos: Curso superior completo em Comunicação Social (Produção Editorial/Editoração), Design (Comunicação Visual/Mídia Digital), Desenho Industrial ou Design Gráfico.
-
Atribuições: Desenvolver interfaces web e produtos digitais; criar layouts, identidades visuais, infográficos e diagramar publicações.
Saiba Mais