IBGE abre segundo processo seletivo simplificado com 1.414 vagas

Giovanna Rodrigues

Os selecionados vão atuar no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e no Censo da População em Situação de Rua - (crédito: Licia Rubinstein / Agência IBGE Notícias)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta sexta-feira (15/6) um novo edital de temporários e oficializou a abertura de mais de 1.414 vagas de nível superior e médio. Os profissionais serão selecionados por meio de um Processo Seletivo Simplificado.

Os selecionados vão atuar no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e no Censo da População em Situação de Rua. A seleção ficará sob a responsabilidade do Instituto Avalia.

As oportunidades são divididas entre 1.020 vagas para a função de Analistas Censitários (AC), que exige nível superior (diferentes áreas de atuação) com remuneração de R$5.255,40; e 394 vagas para a função de Agentes Censitários de Qualidade (ACQ), com exigência de nível médio, e remunerações de R$2.932,00.

Os selecionados ainda receberão auxílio alimentação no valor de R$ 1.192, além de auxílio-transporte e auxílio-pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

Segundo o mais recente edital, os candidatos devem efetuar suas inscrições no período entre as 10h do dia 17 de junho de 2026 e as 23h59m do dia 15 de julho de 2026, pelo site da banca organizadora Instituto Avalia. A taxa de inscrição para nível médio é de R$41,76, e a de nível superior totaliza R$37,50.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher as informações incluindo a opção pela área de conhecimento (se houver) e pelo município/UF para os quais deseja concorrer. O processo seletivo prevê a reserva de 5% das vagas para candidatos com deficiência e de 30% para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas (PPP, PI e PQ).

As informações constam do edital publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15/6).

Para todas as funções, a carga horária semanal será de 40 horas, sendo oito horas diárias. A previsão de duração do contrato será de até 12 meses, podendo haver prorrogação, desde que o prazo total não exceda 48 meses.

"As renovações e/ou rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta e aos resultados da avaliação de desempenho do contratado", informa o edital da seleção.

Requisitos e atribuições

Agente Censitário de Qualidade

Requisitos: Ensino médio completo.



Atribuições: Supervisionar a qualidade das informações coletadas pelos Recenseadores; examinar questionários verificando consistência e padronização; identificar erros e registrar ocorrências; orientar Agentes Censitários Supervisores e Recenseadores sobre correções.

Analista Censitário / Especialidade: Agronomia

Requisitos: Curso superior completo em Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Ciências Agrárias ou correlatos.



Atribuições: Levantar, organizar e sistematizar informações de pesquisas agropecuárias; elaborar estudos econômicos e relatórios técnicos.

Analista Censitário / Especialidade: Assistência Social

Requisitos: Curso superior completo em Serviço Social.



Atribuições: Orientar equipes na interlocução com gestores e movimentos sociais; elaborar materiais didáticos para o recenseamento de populações vulneráveis.

Analista Censitário / Especialidade: Biblioteconomia e Documentação

Requisitos: Curso superior completo em Biblioteconomia.



Atribuições: Normalizar referências e citações da produção documentária de acordo com as normas da ABNT; catalogar e indexar materiais.

Analista Censitário / Especialidade: Cartografia e Geodésia

Requisitos: Graduação em Engenharia Cartográfica ou Engenharia de Agrimensura.



Atribuições: Planejar e supervisionar atividades de cartografia, geodésia e geoprocessamento; processar dados geoespaciais.

Analista Censitário / Especialidade: Ciência de Dados

Requisitos: Curso superior completo em Análise de Sistemas, TI, Sistemas de Informação, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Estatística, Engenharia da Computação/Sistemas, Bacharelado em Informática ou Ciências Exatas.



Atribuições: Coletar, transformar e enriquecer dados; desenvolver modelos analíticos e dashboards interativos.

Analista Censitário / Especialidade: Ciências Contábeis

Requisitos: Curso superior completo em Ciências Contábeis com registro no respectivo Conselho.



Atribuições: Exercer atividades de Contabilidade Governamental em aspectos patrimoniais e orçamentários com o uso do SIAFI.

Analista Censitário / Especialidade: Ciências Sociais / Antropologia

Requisitos: Curso superior completo em Ciências Sociais, Sociologia ou Antropologia.



Atribuições: Desenvolver atividades relativas ao planejamento e monitoramento de dados em Terras Indígenas, Territórios Quilombolas e Comunidades Tradicionais.

Analista Censitário / Especialidade: Design Educacional

Requisitos: Curso superior completo em Pedagogia ou licenciatura em qualquer área.



Atribuições: Desenhar soluções educacionais, estruturar roteiros, storyboards e supervisionar a produção de materiais de aprendizagem.

Analista Censitário / Especialidade: Desenvolvimento de TI

Requisitos: Graduação em TI, Computação, Engenharia de Sistemas, Informática ou Ciências Exatas.



Atribuições: Desenvolver e manter sistemas e aplicações web, mobile e APIs utilizando PHP, C#, Java, Angular, entre outras tecnologias.

Analista Censitário / Especialidade: Economia

Requisitos: Curso superior completo em Economia.



Atribuições: Analisar indicadores econômicos, realizar tratamento estatístico/econométrico e construir modelos econômicos.

Analista Censitário / Especialidade: Engenharia de Produção

Requisitos: Curso superior completo em Engenharia de Produção.



Atribuições: Planejar e otimizar processos operacionais, monitorar a produtividade e gerenciar fluxos logísticos e de qualidade.

Analista Censitário / Especialidade: Estatística

Requisitos: Curso superior completo em Estatística.



Atribuições: Planejar e executar levantamentos estatísticos, aplicar métodos quantitativos e validar planos amostrais.

Analista Censitário / Especialidade: Geografia

Requisitos: Curso superior completo em Geografia.



Atribuições: Realizar verificação e atualização de informações geográficas, análises territoriais e mapeamentos temáticos.

Analista Censitário / Especialidade: Geoprocessamento

Requisitos: Graduação em Geografia, Engenharia (Cartográfica, Agrimensura, Ambiental, Florestal, Agrícola, Recursos Hídricos), Geoprocessamento, Ciência Ambiental, Arquitetura, Ciências Matemáticas e da Terra ou Geologia.



Atribuições: Operar sistemas computacionais para processamento de dados geoespaciais, analisar imagens de satélite e gerar mapas temáticos.

Analista Censitário / Especialidade: Gestão e Infraestrutura

Requisitos: Curso superior completo em qualquer área do conhecimento.



Atribuições: Atuar na gestão de pessoas, materiais, patrimônio, orçamento e finanças, além de apoiar licitações e contratos.

Analista Censitário / Especialidade: Infraestrutura e Suporte de TI

Requisitos: Graduação em TI, Computação, Engenharia de Sistemas, Informática ou Ciências Exatas.



Atribuições: Prestar suporte técnico a sistemas operacionais, virtualização, serviços de rede e gerenciar incidentes de segurança.

Analista Censitário / Especialidade: Jornalismo

Requisitos: Curso superior em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo.



Atribuições: Redigir textos, releases e relatórios; produzir conteúdos para redes sociais; intermediar relacionamento com a mídia.

Analista Censitário / Especialidade: Letras

Requisitos: Curso superior completo em Letras.



Atribuições: Exercer atividades de revisão, copidesque, formatação e produção de textos para mídias impressas e digitais.

Analista Censitário / Especialidade: Métodos Quantitativos

Requisitos: Curso superior completo em qualquer área do conhecimento.



Atribuições: Desenvolver estudos, relatórios e análises estatísticas quantitativas e qualitativas de dados censitários.

Analista Censitário / Especialidade: Planejamento, Orçamento e Gestão Administrativa

Requisitos: Curso superior em Ciências Contábeis ou Administração com registro no Conselho profissional.



Atribuições: Atuar com Contabilidade Governamental em seus aspectos orçamentários e de controle por meio do SIAFI.

Analista Censitário / Especialidade: Produção Audiovisual e Publicidade e Propaganda

Requisitos: Graduação em Comunicação Social (Publicidade e Propaganda, Rádio/TV/Cinema ou Jornalismo).



Atribuições: Criar campanhas institucionais; elaborar roteiros; operar e editar captação de imagem, som e pós-produção audiovisual.

Analista Censitário / Especialidade: Redes e Telecomunicações

Requisitos: Graduação em TI, Computação, Engenharia de Sistemas, Informática ou Ciências Exatas.



Atribuições: Prestar suporte técnico à infraestrutura de redes com e sem fio; gerenciar ativos de rede e ambientes de segurança (firewalls).

Analista Censitário / Especialidade: Tecnologia da Informação

Requisitos: Graduação em TI, Computação, Engenharia de Sistemas, Informática ou Ciências Exatas.



Atribuições: Atuar na governança e gestão de serviços de TIC; desenvolver em ferramentas como SharePoint, PowerApps e PowerAutomate.

Analista Censitário / Especialidade: Veterinária / Zootecnia

Requisitos: Graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Agrárias ou correlatos.



Atribuições: Levantar e organizar dados de pesquisas agropecuárias com ênfase em produção animal; elaborar pareceres técnicos.

Analista Censitário / Especialidade: Webdesign e Produção Gráfica

Requisitos: Curso superior completo em Comunicação Social (Produção Editorial/Editoração), Design (Comunicação Visual/Mídia Digital), Desenho Industrial ou Design Gráfico.



Atribuições: Desenvolver interfaces web e produtos digitais; criar layouts, identidades visuais, infográficos e diagramar publicações.