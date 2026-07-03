TCDF lançará concurso para analista com salário de R$14 mil

Correio Braziliense

Vigência do contrato entre TCDF e Cebraspe vai até 28 de maio de 2028, abrangendo todas as etapas do certame - (crédito: (crédito: Divulgação/TCDF))

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) deve publicar novo edital em breve. O tribunal anunciou a notícia no Instagram na quarta-feira (1º/7), com uma mensagem em clima de Copa aos futuros candidatos.

"Agora só falta a publicação. O edital está na marca do pênalti!"

Na postagem, o órgão explicou que o exame para o cargo de analista admnistrativo de controle externo (ANACE) já tem banca definida e contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Agora, resta somente a publicação do documento que abre oficialmente a seleção.

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O extrato de confirmação do contrato entre o Cebraspe e o TCDF foi publicado na quarta-feira (1º/7). Assinado em 29 de maio deste ano, o documento possui vigência de 24 meses e tem término previsto para 28 de maio de 2028, prazo que abrange todas as fases do cocnurso.

Com a contratação da banca, a designação da comissão e a confirmação pública de que o edital será publicado em breve, todos os procedimentos administrativos prévios já foram finalizados.

Oferta de vagas

O concurso TCDF vai ofertar 10 vagas de início imediato para o cargo de de analista administrativo de controle externo na área de gestão - serviços técnicos e administrativos, além de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são reservadas para candidatos que possuem nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e o salário inicial é de R$ 14.990,41.

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As provas seão aplicadas exclusiavmente em Brasília, no Distrito Federal.

Salários aprovados

Em março de 2026, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou o Projeto de Lei (PL) 2.229/2026, que recompõe os salários do TCDF. Os novos vencimentos, em vigor desde 1º de abril de 2026, são:

Auditor de Controle Externo: R$ 22.350,66;

Analista Administrativo: R$ 14.990,41;

Técnico Administrativo: R$ 10.053,94.

Último edital

A seleção mais recente para o cargo de Analista Administrativo de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) ocorreu em 2023 e teve organização do Cebraspe.

Na ocasião, o edital disponibilizou 10 vagas imediatas para Analista Administrativo de Controle Externo. Além disso, o concurso também contemplou oportunidades para Auditor de Controle Externo, distribuídas entre a área de Auditoria e a especialidade de Tecnologia da Informação.

A oferta de vagas ficou definida assim:

Analista Administrativo de Controle Externo: 10 vagas;

Auditor de Controle Externo – Área de Auditoria: 10 vagas;

Auditor de Controle Externo – Área Especializada (Tecnologia da Informação): 3 vagas.

O processo seletivo foi composto por duas fases, ambas de caráter eliminatório e classificatório:

Prova objetiva;

prova discursiva.

Para os candidatos ao cargo de Analista Administrativo, a prova objetiva seguiu o tradicional modelo do Cebraspe, com 50 itens no formato "certo" ou "errado", abrangendo conteúdos de conhecimentos básicos e específicos previstos no edital.

Já a avaliação discursiva totalizou 50 pontose foi dividida em duas partes. A primeira consistiu em uma questão discursiva, respondida em até 20 linhas, com valor de 15 pontos, abordando temas de conhecimentos específicos.

A segunda etapa exigiu a elaboração de uma peça técnica, limitada a 50 linhas, valendo 35 pontos. O texto deveria tratar de assuntos relacionados aos conhecimentos específicos e seguir os padrões estabelecidos pelo Manual de Redação Oficial do TCDF (2ª edição).

