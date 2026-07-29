Correio Braziliense

Inscrições para o processo seletivo da Embaixada da Austrália vão até 9 de agosto - (crédito: Bandeira Austrália)

A Embaixada da Austrália em Brasília abriu um processo seletivo para preencher a vaga de Oficial de Políticas (Communications and Direct Aid Program Manager). A oportunidade é voltada a profissionais com experiência nas áreas de comunicação, relações públicas, organização de eventos ou gestão de programas de assistência.

O salário bruto varia entre R$ 9.361 e R$ 10.133 para uma jornada de 37,5 horas semanais. A contratação poderá ocorrer por prazo determinado ou indeterminado, conforme a necessidade da representação diplomática, e poderá incluir um período de experiência de três meses.

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As inscrições seguem abertas até 9 de agosto, às 23h59. Para participar, é necessário enviar currículo e carta de apresentação, ambos em inglês, para o e-mail: Brasilia.HR@dfat.gov.au. A carta deve ter, no máximo, uma página.

Comunicação, eventos e programa de assistência

O profissional selecionado integrará a equipe político-econômica da embaixada e ficará responsável por coordenar as atividades de comunicação institucional, diplomacia pública e do Programa de Ajuda Direta (DAP), iniciativa do governo australiano que financia projetos de desenvolvimento em comunidades locais.

O cargo também envolve pesquisas, elaboração de relatórios, traduções e interpretações entre português e inglês, além de acompanhar processos administrativos, financeiros e de compras relacionados ao programa.

Entre as atribuições está a execução da estratégia de comunicação da embaixada e o planejamento de ações para divulgar a cultura, o multiculturalismo, os povos indígenas, o esporte e outras áreas de destaque da Austrália.

O ocupante da função também deverá manter relacionamento com organizações da sociedade civil, integrantes do Congresso Nacional, autoridades públicas, representantes do setor privado, organismos internacionais e veículos de imprensa para fortalecer a presença institucional do país no Brasil.

Outra responsabilidade será administrar as redes sociais e os canais digitais da embaixada, supervisionando conteúdos multimídia, acompanhando tendências e identificando novas oportunidades de comunicação. Também caberá ao profissional organizar eventos voltados à rede de ex-participantes de programas australianos e aproximar esse público das iniciativas promovidas pela representação diplomática.

Na área do Programa de Ajuda Direta, o servidor será responsável por acompanhar contratos, elaborar relatórios, monitorar a execução dos projetos e manter contato com parceiros envolvidos nas ações. O trabalho ainda inclui participar de auditorias, avaliações de risco e atividades voltadas ao aperfeiçoamento da estratégia de gerenciamento do programa, além de controlar orçamentos, acompanhar despesas, conciliar pagamentos e executar procedimentos financeiros conforme as diretrizes do Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália.

A função também prevê a representação dos interesses australianos em reuniões e eventos, o apoio à organização de visitas de ministros e outras autoridades australianas ao Brasil, a supervisão dos estagiários da embaixada, suporte a outras áreas, incluindo o gabinete do embaixador, e viagens para visitas técnicas quando necessário.

Requisitos

A embaixada procura candidatos com:

Excelente domínio de português e inglês, tanto na comunicação escrita quanto oral, e capacidade comprovada de traduzir entre os dois idiomas;

Experiência em comunicação, relações públicas, eventos ou gestão de programas de assistência é considerada um diferencial, assim como conhecimentos em redes sociais, softwares de comunicação, design gráfico e edição de vídeo.

Habilidades de organização, facilidade para trabalhar em equipe, capacidade de gerenciar múltiplas tarefas, cumprir prazos e atuar com autonomia;

Experiência em administração de orçamentos, prestação de contas e sistemas eletrônicos de gestão de dados também integra os critérios de seleção.

A formação superior em área relacionada é desejável, mas não obrigatória.

Como participar

Os interessados devem encaminhar currículo e carta de apresentação em inglês para: Brasilia.HR@dfat.gov.au até as 23h59 de 9 de agosto de 2026. Inscrições incompletas ou enviadas após o prazo não serão aceitas.

O início das atividades dependerá da aprovação nos exames médicos e nas verificações de segurança exigidas antes da contratação. Apenas candidatos com autorização para trabalhar no Brasil poderão participar da seleção.

Além da vaga anunciada, a embaixada poderá formar um cadastro de reserva com os participantes do processo seletivo. Assim, candidatos que não forem contratados nesta seleção poderão ser considerados para oportunidades semelhantes que venham a surgir na representação diplomática ao longo dos 18 meses seguintes.