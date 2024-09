Escola pública do Gama apresenta peça antirracista neste fim de semana

MR Marina Rodrigues

Alunos do ensino médio do CEN 08 do Gama encenam a obra Corpo Fechado, sobre racismo - (crédito: Divulgação)

Estudantes do ensino médio do Centro Educacional (CED) 08 do Gama apresentam o espetáculo teatral Corpo Fechado neste sábado (14/9) e domingo (15), às 19h, no Espaço Semente, ao lado da Rodoviária Central do Gama. A peça, voltada para conscientização racial e social da juventude negra, aborda questões relacionadas, por exemplo, à violência policial e à autoestima da mulher negra, com homenagens a vítimas assassinadas ao longo da história. Os ingressos são gratuitos para alunos da rede pública do Distrito Federal e custam de 10 a 20 reais para a comunidade pelo Sympla.













No caso de grupos escolares, é necessário agendar com a coordenação regional de ensino pelos telefones 3318-2365 ou 3318-2366. A ideia é que, a partir da experiência, o tema seja trabalhado posteriormente em sala de aula, ampliando e fortalecendo a educação antirracista nas escolas. A peça também inclui diversas referências a obras do Programa de Avaliação Seriada (Pas), da Universidade de Brasília (UnB), auxiliando na preparação dos estudantes e no letramento racial dentro e fora do ambiente escolar.

A educação antirracista integra o projeto pedagógico do CED 08 do Gama, que trabalha a partir das ideias de multiculturalismo e coletividade. A montagem e os ensaios duraram cerca de dois meses e foram orientados pelo professor Valdeci Moreira, que destaca a importância da ancestralidade para a população negra.

Serviço

Espetáculo teatral Corpo Fechado, gratuito para alunos das escolas públicas do Distrito Federal

Local: Espaço Semente — Gama Setor Central, ao lado da Rodoviária

Datas: 14 e 15 de setembro

Horário: 19h

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos via Sympla (inteira - R$ 20 e meia entrada - R$ 10):

https://www.sympla.com.br/corpo-fechado__2605109