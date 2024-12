Reencontro celebra raízes e memória de alunos pioneiros de Brasília

FN Fabio Nakashima*

Encontro Gaviões Raízes, símbolo da cultura viva de Brasília, celebra memórias e amizades - (crédito: Foto/Arquivo pessoal)

Neste sábado (7/12), o Encontro Gaviões Raízes do Cruzeiro Velho reunirá antigos moradores e estudantes das primeiras escolas do Distrito Federal (DF) — como o Ginásio do Cruzeiro, Elefante Branco, Casebre e Dom Bosco — para celebrar suas memórias e reforçar os laços com a história viva de Brasília.



O evento, que chega à sua quinta edição, ocorrerá a partir das 14h30 na sede da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc), localizada no Cruzeiro, em Brasília. A confraternização é marcada pela presença de ex-estudantes que ainda residem na capital e daqueles que se mudaram para outros estados e até para o exterior, mas mantêm viva a conexão com suas origens.

"Em 2020, foi criado um grupo de Whatsapp, e a partir dessa iniciativa foram marcadas reuniões todas as quartas no Fausto e Manoel da 406 Sul (Asa sul). Além disso, foi lançado um livro contando um pouco da história de cada membro dessa geração", conta Hélio Tremendani, 70 anos, que cita ainda, que desde o anos 1980, eles não se encontravam.

A iniciativa, além de reviver histórias e fortalecer amizades, remonta ao início da construção de Brasília, quando muitos dos participantes vieram com os pais do Rio de Janeiro, para ajudar a erguer a nova capital. O nome Gaviões Raízes faz referência ao primeiro apelido dado ao Cruzeiro, que inicialmente era chamado de Cemitério devido ao contraste com os bairros cariocas. Posteriormente, o termo Gavião foi adotado, inspirado nas aves que habitavam a região na época e que ainda podem ser vistas nos gramados entre as casas do bairro.