Matéria do Correio é citada em Vestibular 60+ da UnB

Matéria da repórter Letícia Mouhamad foi publicada na ocasião da primeira edição do Vestibular 60+ - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma matéria do Correio sobre o ingresso de pessoas idosas no ensino superior foi citada no texto motivacional do Vestibular 60+ da Universidade de Brasília. Com o tema "A coisa mais mais moderna que existe nessa vida é envelhecer", trecho de uma canção de Arnaldo Antunes, os candidatos precisaram redigir um texto dissertativo-argumentativo acerca de assuntos como envelhecimento ativo e saudável.

Publicada em dezembro de 2023, ocasião da primeira edição do vestibular, a reportagem conta as histórias das amigas Maria Anunciada de Sousa e Maria dos Anjos Oliveira, sexagenárias que se preparavam para prestar o vestibular com a expectativa de serem aprovadas em saúde coletiva.

Ambas passaram pelo curso de educador político e social em gerontologia, da Universidade do Envelhecer (UniSER), projeto vinculado à UnB, que visa promover qualidade de vida e mudanças de paradigmas na população madura. A capacitação permite atuar na própria velhice, tornando esse público mais participativo para ocupar espaços na sociedade.

O incentivo ao aprendizado e ao desenvolvimento de habilidades, nesse público, também foi um tópico abordado na matéria. Marcelo Neri, economista e diretor do FGV Social, ressaltou que, em vista da inversão da pirâmide etária, "a volta de pessoas com mais de 60 anos ao mercado de trabalho é uma necessidade que precisa ser considerada".

Polianna Souza, médica geriatra e cofundadora do Canal Longidade, lembrou da importância de pessoas mais maduras, que querem se dedicar à vida acadêmica, terem a segurança de que têm o direito de estar naquele espaço como qualquer outra pessoa e que estão executando um papel social fundamental.

"Manter a mente ativa, adquirindo novos conhecimentos e habilidades pode auxiliar na saúde cognitiva, além do grande benefício para a autoestima e qualidade de vida global. Além disso, o aprendizado ao longo da vida vai ser algo cada vez mais comum. É preciso desconstruir a visão negativa do envelhecimento, na qual o idoso é considerado necessariamente frágil", explicou à reportagem.



Foco na terceira idade

O Vestibular 60+ é um processo seletivo que visa preencher vagas extraordinárias destinadas a pessoas idosas para cursos de graduação. A seleção se dá por meio da avaliação de conhecimentos, mediante aplicação de prova de redação em Língua Portuguesa.

O processo seletivo visa atender aos objetivos da Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão (PESPC) da UnB, com o intuito de promover o envelhecimento saudável, participativo, digno e cidadão. Considera-se pessoa idosa a que tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o primeiro dia do registro acadêmico.