UFVJM homenageia Milton Nascimento com título de Doutor Honoris Causa

MR Marina Rodrigues

Milton Nascimento será o primeiro a receber a honraria pela UFVJM em 17 anos - (crédito: Marcos Hermes/Divulgação)

O Conselho Universitário (Consu) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) aprovou, em 18 de dezembro, a concessão do título de Doutor Honoris Causa a Milton Nascimento, reconhecido como uma das maiores vozes da música nacional e internacional. O cantor, compositor e multi-instrumentista será homenageado durante cerimônia pública prevista para ocorrer em setembro de 2025, integrando as celebrações dos 20 anos da instituição.

A proposta foi apresentada pela reitoria da universidade, que enalteceu a trajetória do artista e sua importância para a cultura brasileira. O reitor da UFVJM, professor Heron Laiber Bonadiman, ressaltou a relevância de Milton Nascimento para a história de Minas Gerais e do Brasil, bem como sua capacidade de emocionar e conectar pessoas por meio de sua arte. "É motivo de muito orgulho, satisfação e honra conceder esse título a uma pessoa tão especial. Milton faz parte da história do Brasil, e sua música toca os corações e dá sentido à vida de milhões", afirmou o reitor.

O título de Doutor Honoris Causa é a mais alta distinção concedida por uma instituição de ensino superior, conferido a personalidades que se destacam de maneira notável em suas áreas de atuação, mesmo que não tenham formação acadêmica na área. A última vez que a UFVJM concedeu essa homenagem foi em 2008, ao professor Fernando Lolas Stepke, diretor do Programa Regional de Bioética da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Milton Nascimento, portanto, será o primeiro a receber essa distinção em 17 anos.

Trajetória profissional

Natural do Rio de Janeiro, mas com raízes mineiras, Milton Nascimento está entre os maiores talentos musicais do mundo. Sua trajetória é marcada por dinâmica e diversidade, passando por gêneros como jazz, música popular brasileira (MPB), música clássica e música do mundo, além de integrar elementos da cultura e das paisagens de Minas Gerais, dando visibilidade global à identidade cultural do estado.

O artista tem um carinho especial pela cidade de Diamantina e pelo Vale do Jequitinhonha, região onde está situada a UFVJM. Em 1969, no álbum Milton Nascimento, ele dedicou a canção “Beco do Mota” a Diamantina. Mais tarde, em 1980, o álbum Sentinela trouxe a faixa “Itamarandiba”, referenciando diretamente a cidade homônima e outras localidades do Vale.

Com mais de seis décadas de carreira, Milton Nascimento é também vencedor de diversos prêmios, incluindo um Grammy em 1998 pelo álbum Nascimento.

Considerando o peso do artista, a entrega da honraria será uma das atrações mais esperadas das comemorações do aniversário da universidade, marcando um momento histórico para a instituição e para a cultura mineira. A reitoria da universidade planeja uma série de eventos comemorativos, incluindo a concessão de outros títulos honoríficos e homenagens a personalidades relevantes no cenário nacional e regional.

Com informações da UFVJM.