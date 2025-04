Abraci realiza evento aberto ao público pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo

CB Correio Braziliense

A Associação Brasileira de Autismo Comportamento e Intervenção (Abraci) promove, neste sábado (5/4), a partir das 9h, a um evento especial em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado na última quarta-feira (2). Aberto à comunidade, o encontro contará com atividades educativas e recreativas, além da participação especial do Corpo de Bombeiros, que realizará uma ação interativa com as famílias.

O objetivo do evento é ampliar a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo informação, inclusão e acolhimento para autistas e seus familiares. Durante o encontro, os participantes terão acesso a palestras, rodas de conversa e atividades que ajudam a compreender melhor os desafios e potencialidades das pessoas autistas.

A ação faz parte da Semana de Conscientização do Autismo, realizada pela Abraci com diversas atividades no início de abril. Para mais informações e credenciamento, entre em contato pelo telefone (61) 98304-3994 ou e-mail fbastoscamila@gmail.com.

Serviço



Evento do Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Data: 5 de abril

Horário: A partir das 9h

Local: AE Aruc - Cruzeiro velho, ao lado da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc)

Entrada gratuita