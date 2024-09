MEC promove seminário sobre educação inclusiva em Brasília

MR Marina Rodrigues

Brasil tem 607.144 alunos com TEA matriculados em salas de aula comuns, segundo o Censo Escolar 2023 - (crédito: Khalil Santos/CB/D.A. Press)

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), promove, nesta terça-feira (10/9), o Seminário Internacional: Autismo e Educação Inclusiva, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF). O evento ocorre até quinta-feira (12/9), com o objetivo debater a eficácia dos modelos educacionais inclusivos para estudantes com transtorno do espectro autista? (TEA).

De acordo com o Censo Escolar de 2023, o Brasil tem 607.144 alunos com TEA matriculados em salas de aula comuns, isto é, em convivência com alunos sem deficiência. O dado representa um aumento de 50% em relação a 2022, quando o número era de 405.056. Já na educação especial, o levantamento apontou que o número de matrículas foi de 1.771.430, sendo a maior concentração no ensino fundamental (62,90%), seguido pela educação infantil (16%) e do ensino médio (12,6%).

Além da presença de autoridades, educadores, movimentos sociais, estudantes e seus familiares, participam convidados especiais, como especialistas dos Estados Unidos, da Alemanha, da Argentina e do Brasil, dispostos a contribuir para a construção e consolidação de soluções educativas inclusivas para o país. A ideia é ampliar o debate e obter subsídios para garantir acesso, permanência e participação plena dos estudantes autistas nas escolas comuns.

Serviço?

Seminário Internacional: Autismo e Educação Inclusiva

Data:?10 de setembro

Horário: 19h (horário de Brasília)?

Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB)

Endereço: SCES Tr. 2, Conj. 63, Lt. 50, Brasília (DF)

Transmissão: Canal do MEC no YouTube