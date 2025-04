Espetáculo teatral sobre combate ao bullying chega em escolas públicas do DF

CB Correio Braziliense

Após a peça, é realizada uma roda de conversa sobre a prevenção do bullying e a importância da inclusão nas escolas - (crédito: Divulgação)

Marcelo Thompson Flores*

A peça chamada Hora da Saída trata sobre a prevenção da violência e do preconceito nas escolas e será apresentada entre 24 de abril e 5 de maio em escolas públicas em Santa Maria, Fercal, Guará e Plano Piloto. O projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

Após cada apresentação, a diretora do projeto, Luciana Mauren, em conjunto com o psicólogo Rodrigo Macedo realizam uma roda de conversa sobre a prevenção do bullying e a importância da inclusão no ambiente escolar, também distribuindo um material didático e lanche para os estudantes.

Em dados apurados em 2019 pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Distrito Federal, 21,8% dos estudantes com idade de 13 a 17 anos sofreram humilhações no ambiente estudantil duas ou mais vezes.

Vale ressaltar que abril é o mês de combate ao bullying nas escolas, que se tornou crime no Brasil em 2024, segundo a Lei 14.811. Desde então, o bullying passou a ser definido como intimidação sistemática, com violência física ou psicológica, de forma repetitiva e intencional, podendo resultar em multa. Já o cyberbullying, quando praticado por meios virtuais como redes sociais ou jogos on-line, pode levar à pena de reclusão de dois a quatro anos, além de multa. Em sintonia com a lei, a peça busca enfrentar os altos números de violência escolar no DF, fazendo um convite à reflexão.

Serviço

Evento: Espetáculo Hora da Saída e debate

Locais: Escolas de Santa Maria, Guará, Fercal e Plano Piloto

Datas: Abril e maio de 2025 (agendamento interno)

Apoio: FAC/Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF

Saiba mais: instagram.com/bullying_horadasaida/

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues