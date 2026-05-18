Operações apreendem mais de 2,5 toneladas de drogas em 16 estados

Foram cumpridos 165 mandados de busca e apreensão e 71 de prisão na última semana - (crédito: Reprodução / Polícia Federal)

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), compostas pela Polícia Federal (PF) e por forças de segurança estaduais, realizaram, entre os dias 11 e 17 de maio, diversas ações de enfrentamento ao crime organizado em diferentes regiões do país. No último dia 12, foi deflagrada a Operação Força Integrada II, ofensiva que mobilizou as FICCOs em 16 estados.

Foram cumpridos 165 mandados de busca e apreensão e 71 de prisão nos estados do Espírito Santo, do Ceará, do Amapá, de Minas Gerais, de Rondônia, do Acre, de Sergipe, do Tocantins, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, do Paraná, da Paraíba, de Alagoas, do Maranhão e do Rio de Janeiro. No total foram apreendidos mais de 2,5 toneladas de drogas.

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A FICCO/PR, em 3 ações, confiscou quase 2 toneladas de maconha. Já a FICCO/AM, em parceria com as forças de segurança do Mato Grosso, apreendeu, aproximadamente, 450 kg de cloridrato de cocaína.

A força goiana também integrou uma ação que resultou na apreensão de 161 tabletes de drogas, sendo 148 de cocaína em pasta base e 13 de skunk. Em outra ação, a FICCO/GO colaborou para a apreensão de 35 mil cigarros contrabandeados no município de Fátima do Sul (MS).

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No que diz respeito às prisões, a FICCO/PB cumpriu 40 mandados de busca e apreensão, 20 de prisão preventiva e 7 medidas de bloqueio e sequestro de bens, expedidos pelo Poder Judiciário, contra facção criminosa atuante na capital João Pessoa.

Já a FICCO/MG deflagrou as operações Rota Andina e Paper Stone, para cumprir 22 mandados de prisão, 41 de busca e apreensão e 26 de busca e apreensão de veículos, em combate ao tráfico internacional de drogas agenciado por organizações criminosas que possuem ramificações no Brasil.

A FICCO/RJ deflagrou a Operação Rota Final, com foco no combate ao roubo de cargas dos Correios, crime realizado por integrantes de uma organização criminosa na cidade do Rio de Janeiro. Na ação, policiais federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro