Centro Cultural do TCU: programação de férias até 24 de julho

Correio Braziliense

Além da Programação de Inverno, o Programa Educativo do Centro Cultural TCU promove o ciclo de oficinas educativas e gratuitas do Espaço Aberto aos finais de semana - (crédito: Divulgação / CCTCU)

Pensando no período de férias escolares, o Centro Cultural do Tribunal de Contas da União (TCU) promove a Programação de Inverno até 24 de julho. Com oficinas de desenho, costura, teatro, escultura e criação visual voltadas a públicos de diferentes idades, as atividades visam estimular a criatividade, a imaginação e o desenvolvimento de habilidades motoras, proporcionando momentos de interação por meio da arte.

As atividades ocorrem de terça a sexta-feira, em quatro horários: pela manhã, das 10h às 11h e das 11h20 às 12h20; e pela tarde, das 15h às 16h e das 16h20 às 17h20. São oferecidas 30 vagas gratuitas e distribuídas por ordem de chegada. No caso das crianças, a participação nas atividades requer o acompanhamento de um responsável.

Além da Programação de Inverno, o Centro Cultural promove o ciclo de oficinas educativas e gratuitas do Espaço Aberto aos finais de semana. São atividades são desenvolvidas em diálogo com a exposição Festa de Luz: as festas populares e a arte brasileira, em cartaz até 12 de setembro.

(foto: Divulgação / Centro Cultural TCU)

Serviço:

Programação de inverno do Centro Cultural TCU

Data: 14 a 24 de julho

Horário:pela manhã: das 10h às 11h e das 11h20 às 12h20; e pela tarde: das 15h às 16h e das 16h20 às 17h20

Local:Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)

Entrada gratuita

Informações: (61) 3527-5221 / Instagram:@centroculturaltcu