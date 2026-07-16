Centro Cultural do TCU: programação de férias até 24 de julho

Pensando no período de férias escolares, o Centro Cultural do Tribunal de Contas da União (TCU) promove a Programação de Inverno até 24 de julho. Com oficinas de desenho, costura, teatro, escultura e criação visual voltadas a públicos de diferentes idades, as atividades visam estimular a criatividade, a imaginação e o desenvolvimento de habilidades motoras, proporcionando momentos de interação por meio da arte.
As atividades ocorrem de terça a sexta-feira, em quatro horários: pela manhã, das 10h às 11h e das 11h20 às 12h20; e pela tarde, das 15h às 16h e das 16h20 às 17h20. São oferecidas 30 vagas gratuitas e distribuídas por ordem de chegada. No caso das crianças, a participação nas atividades requer o acompanhamento de um responsável.
Além da Programação de Inverno, o Centro Cultural promove o ciclo de oficinas educativas e gratuitas do Espaço Aberto aos finais de semana. São atividades são desenvolvidas em diálogo com a exposição Festa de Luz: as festas populares e a arte brasileira, em cartaz até 12 de setembro.
Serviço:
Programação de inverno do Centro Cultural TCU
Data: 14 a 24 de julho
Horário:pela manhã: das 10h às 11h e das 11h20 às 12h20; e pela tarde: das 15h às 16h e das 16h20 às 17h20
Local:Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
Entrada gratuita
Informações: (61) 3527-5221 / Instagram:@centroculturaltcu
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