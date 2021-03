Creches, escolas e faculdades particulares do DF podem abrir segunda (8/3)

E EuEstudante

(crédito: Victor Hugo Andrade/Escola Eleva)

Em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira (5/3), o governador Ibaneis Rocha alterou o decreto de lockdown para permitir atividades presenciais na rede particular de ensino (incluindo creches, escolas, faculdades e universidades).

Ele também liberou o funcionamento de academias de esportes de todas as modalidades. No entanto, ficam proibidas as aulas coletivas. As alterações começam a valer a partir de segunda-feira (8/3).

A edição extra do DODF também prevê punições para estabelecimentos que promoverem aglomerações ou descumprirem regras de biossegurança.