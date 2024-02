Dengue: Projeto conscientiza estudantes de escolas públicas do DF

GL Giulia Luchetta

Laís Suellen Cardoso de Jesus Cerdeira, enfermeira da Gease, conversa com estudantes no Cean - (crédito: Gerência de Atendimento e Apoio do Estudante/SEEDF)

O combate à dengue foi incluído nas atividades pedagógicas da rede pública de ensino do Distrito Federal. Para conscientizar os estudantes sobre hábitos preventivos e orientá-los acerca dos cuidados que evitam a disseminação da doença e de seu transmissor, o Aedes aegypti, a Secretaria de Educação (SEEDF) deu início ao projeto "Com Dengue Não Dá". Para os alunos do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, estão programadas palestras. Nas escolas classes, que atendem os anos iniciais do ensino fundamental, e nos centros de educação infantil serão promovidos teatros de fantoches e interativo (veja como a unidade pode se inscrever no fim do texto).

A iniciativa começou ontem, no Centro de Ensino Médio Asa Norte — Cean. Para os 60 estudantes que participaram da palestra inaugural, pela manhã, a organização dos assuntos abordados foi importante para a fixar as informações e engajar a participação. “Mostraram slides e vídeos para interagir com os alunos. Ao final da apresentação, fizeram também um quiz”, aponta o estudante Kawan Pereira dos Santos, de 17 anos, que achou o trabalho interessante. “É um cuidado em relação ao todo”, analisou.

Laura Macedo, 16, comemorou as ações de conscientização para chegar aos jovens. “Lembro que, quando era mais nova, existiam muitas campanhas sobre doenças, mas, com o passar do tempo, vi isso se perder”, observou. “Acredito que essa questão da dengue não esteja sendo tão pautada quanto deveria, mas espero que esse problema seja amenizado”, afirmou.

O diretor do Cean, Claudinei Fabiano de Oliveira, acredita que a proposta complementa outras medidas indispensáveis para o combate à epidemia, como aplicação de fumacê e remoção de entulhos. “A dengue é muito preocupante. Por mais que a gente tenha o cuidado com os espaços, basta chover para que poças d’água e os problemas visíveis apareçam nas escolas. Temos funcionários afastados com dengue. Então, a gestão tem essa preocupação quanto a focos do mosquito”, destacou.

União de esforços

Larisse Cavalcante, coordenadora do projeto e gerente da saúde do estudante na Subsecretaria de Políticas Educacionais (Suape) da SEEDF, enfatizou que uma ação como essa é essencial, porque a educação e a saúde oferecem ao estudante a oportunidade de se colocar como protagonista da promoção de seu bem-estar e de sua comunidade.

Para ela, a recepção por parte dos adolescentes foi positiva. "As turmas foram muito participativas. Nos centramos nos métodos de prevenção, sinais e sintomas da doença, e em tirar dúvidas sobre as formas de transmissão. É um trabalho voltado para o conhecimento prático, o que fazer em casa para diminuir os focos do mosquito”, explicou.

A expectativa da coordenadora é que a iniciativa alcance todas as escolas da rede pública. Hoje, o projeto estará no Centro Educacional (CED) 08 do Gama. Em 6 de março, será a vez do CED Vargem Bonita (Park Way). Em 8 de março, as apresentações serão na Escola Classe 407 Norte, e, no dia 13, no Centro de Educação Infantil 05, de Taguatingta.

A SEEDF também elaborou orientações pedagógicas sobre a dengue, em conjunto com a Secretaria de Saúde (SES-DF), por meio de boletins, de panfletos e de vídeos informativos a serem divulgados ao longo do ano letivo.



Inscrição de escolas

As escolas públicas interessadas em receber o projeto "Com Dengue Não Dá" podem se inscrever preenchendo o formulário on-line, disponível aqui. Os encontros são realizados pela manhã e à tarde.