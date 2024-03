ME Maria Eduarda Maia

O paraibano Gustavo, 14 anos: sucesso nas redes desbravando a matemática - (crédito: Reprodução/ Instagram/ dicas.do.guga)

O paraibano Gustavo Viana, que tem apenas 14 anos, viralizou no TikTok resolvendo questões de problemas de matemática. Com espontaneidade e alegria, o garoto grava vídeos ajudando os seguidores a solucionar questões da ciência exata. Um dos conteúdos já atingiu mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais.

Ao Correio, Gustavo contou mais detalhes sobre como começou a produzir os vídeos e a forma que usa para interagir com as pessoas. "Eu já tinha um canal e postava algumas dicas de estudo em 2021, só que era voltado para mapas mentais. No segundo semestre de 2023, eu comecei a postar vídeo aula no YouTube e no Instagram, resolvendo algumas questões e depois comecei a gravar no TikTok. Além disso, comecei a melhorar minha didática, trazer algumas gírias e brincadeiras para as gravações", aponta.

Em uma das aulas, Guga, como é conhecido, responde a questões de um dos vestibulares mais difíceis do país: o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O garoto contou como escolhe os conteúdos para fazer os vídeos. "Tem pessoas que me manda questões para pedir ajuda, mas sempre faço uma análise das provas e de certos assuntos. Vejo a questão, resolvo no papel, e faço a explicação para as redes sociais", diz.

O estudante do 1° ano do ensino médio, foi medalhista da Olimpíada Brasileira de Astronomia em 2023, e compartilha o tempo de estudos gravando vídeos para os seguidores. Além de impressionar com o conhecimento matemático, Guga esbanja bom humor, deixando o conteúdo mais leve. “Você explica muito bem”, escreveu um seguidor. “Os vídeos são muito viciantes”, reagiu outro.

Gustavo conta que grava os vídeos sozinho, apenas com o celular dele e que fica feliz por ter alcançado tantas pessoas que precisam de uma ajuda. "Eu não imaginava que ia ter toda essa repercussão, eu imaginei que ia viralizar, mas não dessa forma. Muita felicidade por isso, principalmente por estar ajudando tantas pessoas", relata.



Sobre o futuro profissional, Guga não exclui a docência. "Eu gosto bastante de explicar, principalmente matemática, então com a repercussão do meu canal, pode ser um pensamento futuro. Quem sabe ser um professor de Harvard, faculdades renomadas dentro e fora do Brasil", conclui.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes