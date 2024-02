Professores do DF marcam paralisação e assembleia para março

CB Correio Braziliense

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) anunciou uma assembleia geral e paralisação para 20 de março, às 10h no estacionamento da Funarte. A assembleia convoca os professores e orientadores para discutir os temas como greve, calendário 2024 e educação pública de qualidade.

A chamada no site do sindicato alega que o governador Ibaneis Rocha (MDB) descumpriu compromissos assumidos com a categoria no acordo de suspensão da greve em 2023. Como a nomeação de todos os aprovados e aprovadas no concurso de 2022; autorização para pagamento de pecúnia; incorporação do auxílio-saúde para aposentados sem paridade; pagamento de acordo com a formação acadêmica para professores em contrato temporário; ampliação de carga horária; e aproveitamento do tempo de serviço dos professores em contrato temporário, ao assumirem uma vaga efetiva.

A organização também frisa a necessidade de atualizar a puta de reivindicações da categoria e a partir da pauta atualizada deve-se definir as estratégias e o calendário de lutas para o grupo em 2024.

Em razão do descumprimento do acordo por parte do governo, o Sinpro lançou a campanha “Prometeu, tem que cumprir!”. “O objetivo é denunciar à população do DF o descaso do governo Ibaneis com a educação pública e os prejuízos que isso traz a todos e todas”, destacou a organização.

Secretária promete chamar aprovados e novo concurso

Ontem, em entrevista ao CB.Poder, parceria do Correio Braziliense e da TV Brasília, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, afirmou que, até março, serão chamados os professores do cadastro reserva do último concurso público. E ainda que, ainda este ano, está previsto um novo concurso para a Educação. "Quanto aos professores, chamamos, agora, os efetivos do número que estava previsto no edital para contratação imediata. Além do cadastro reserva, que será chamado também, pois existe uma necessidade de professores na rede. O número que estava previsto no edital foi de 776, e esses já foram chamados. Agora, tem mais 3,2 mil aguardando serem chamados. Nós vamos chamá-los pela necessidade", disse.

