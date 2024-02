Após desistir de doutorado em agronomia, sergipana consegue passar em medicina

ME Maria Eduarda Maia

Indira Morgana, de 31 anos, alcança nota máxima na redação do Enem e é aprovada para cursar medicina na Universidade Federal de Sergipe (UFS) - (crédito: Reprodução/ Instagram/ indiramorgana)

“Ainda permanecia sendo a mesma menina com aquela vontade de cursar algo da saúde”. A declaração cheia de sonho é da sergipana Indira Morgana, 31 anos. A futura médica celebra a aprovada em 2° lugar no curso de medicina na Universidade Federal de Sergipe (UFS), após alcançar pontuação máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2023. A frase da estudante mostra todos os anseios de uma importante mudança na carreira. Indira desistiu do doutorado na área de agronomia e decidiu correr atrás do sonho da adolescência de cursar a área da saúde.

Ao Correio, Indira contou mais detalhes sobre a nova carreira e das motivações ao longo dos anos. A sergipana tentou cursar Medicina em 2010, momento em que iniciou o cursinho preparatório, mas por acreditar que não seria aprovada, desistiu. Indira decidiu, então, iniciar a carreira na agronomia, onde emendou o mestrado e já estava seguindo no doutorado.

“Algo me movia para tentar medicina, então, antes de iniciar as aulas na Universidade Federal de Sergipe (UFS), decidi fazer um cursinho preparatório para vestibular, em 2010. Nas primeiras aulas, no cursinho, um misto de insegurança, entre eles, a sensação de que não iria passar e que isso seria algo vergonhoso, de comparação com os colegas, me fez desistir de medicina e ir à UFS, ainda que para um curso que não era o sonhado”, relata.

Indira foi se preparando para entrar no doutorado e conseguiu em 2017. Ela foi selecionada em primeiro lugar em duas Universidades Federais: a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV) para a pós-graduação, mas naquele mesmo ano, Indira tomou a decisão da mudança.

“Nessa situação, com o resultado da aprovação, até a matrícula em uma dessas faculdades, tive o maior tempo para pensar no meu destino. Passar três anos estudando para o doutorado ou passar esse mesmo tempo me dedicando a algo que eu realmente queria. Com choro, com medo, após conversas com a família e amigos, com orientação da psicóloga que busquei apoio, ali foi meu limite (para deixar de) manter a medicina como segundo plano”, pontua.



Em novembro de 2023, Indira realizou a prova do Enem, e ao descobrir o resultado da avaliação neste ano, com nota mil na redação, ficou claro que aquela adolescente sempre esteve certa sobre os sonhos que tinha em mente. “Veio choro e a primeira ‘queda da ficha’, eu havia sido aprovada em medicina. O interesse desses sete anos tentando é que se tinha uma coisa que não mudava era o fato de minha mãe, ao final de cada Enem, dizer: 'Morg é Med!'”.



Indira ainda relata sobre as pessoas e processo que foram necessários para a aprovação. “O último ano foi o que mais relaxei: fiz pilates, saí mais com os amigos, comecei um namoro. Acho que tudo isso é importante e para todos os momentos. Minha mãe não largou minha mão em nenhum momento, meu pai me deu mais apoio no início e seguiu mantendo financeiramente meu sonho, minha irmã e meu cunhado foram meus padrinhos. Essa família foi quem mais segurou minha mão quando o choro vinha a cada resultado insatisfatório nos simulados e mais uma negativa no ENEM. Meu namorado também me ajudou nesse último ano, me permitindo ter mais autoestima e confiança em mim mesma. E, acima de todas as coisas, Deus proveu tudo e para o melhor tempo: o dele”, concluiu.

Indira Morgana e a família após aprovação no curso de Medicina (foto: Reprodução/ Instagram/ indiramorgana )

Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

