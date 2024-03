Passe estudantil: moradores do Entorno do DF têm direito; veja como solicitar

CB Correio Braziliense

O passe livre estudantil foi ampliado no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Estudantes que moram no Entorno e estudam no Distrito Federal passaram a ter direito ao transporte público gratuito após a ampliação do passe livre estudantil. O benefício também foi ampliado para alunos da área rural; aos que estejam matriculados em instituições de ensino do DF, como os Centros Interescolares de Línguas ou em modalidades esportivas em centros olímpicos e paraolímpicos; para acompanhantes de estudante criança ou com deficiência e aos que realizam estágio obrigatório (remunerado ou não).

A Lei de Nº 7.422, que ampliou o passe livre estudantil, foi publicada no Diário da Câmara Legislativa na quarta-feira (6/3).

Veja como solicitar o passe livre

Para solicitar a gratuidade no transporte público do DF basta seguir os seguintes passos:

Acessar o site BRB Mobilidade

Clicar em "Cartão estudantil"

Realizar o cadastro com informações pessoais, login e senha

Aguardar o cadastro ser aprovado (após a aprovação, o estudante recebe o local com agendamento para buscar o cartão).

O deputado distrital Fábio Félix (Psol), um dos autores da lei, junto de Chico Vigilante (PT) e Roosevelt Vilela (PL), ressalta a importância da medida para os moradores do DF: “Estamos falando de um avanço importantíssimo, que oportuniza o acesso à educação a milhares de adolescentes e jovens. A ampliação do passe livre para esses grupos é mais um passo rumo à tarifa zero no transporte público do DF", disse o parlamentar.