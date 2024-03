CB Correio Braziliense

Uma estudante negra de 9 anos foi vítima de racismo por uma colega da escola municipal da região nordeste de Belo Horizonte. Ela teve o rosto coberto por uma figurinha de macaco em uma foto em que ela aparece com outras alunas e que foi postada pela colega nas redes sociais.

A foto foi tirada no banheiro da escola. De acordo com o pai da vítima, a filha estava no banheiro escovando os dentes e apareceu no fundo da foto, sem consentimento, quando a outra estudante tirava um retrato com as amigas. Mais tarde, a foto foi postada nas redes sociais com a imagem de um orangotango tampando o rosto da vítima.

O pai da estudante de 9 anos registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar e acionou a escola, que informou que cuidaria do caso.

De acordo com o Estado de Minas, a direção do colégio chamou as famílias envolvidas e começou uma verificação para adotar medidas pedagógicas.

A escola foi orientada pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte a acionar o Conselho Tutelar e dar suporte à família da criança que foi vítima no caso.

Em nota ao Estado de Minas, a pasta reiterou o seu compromisso de atuar sempre na prevenção e orientação pedagógica em casos como esses envolvendo crianças da rede.