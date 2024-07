Projeto A Infância na Biblioteca leva os encantos da leitura ao Itapoã

CB Correio Braziliense

Juçara Batichoti, atriz, escritora, narradora e contadora de histórias do projeto - (crédito: Olavo de Carvalho.)

*Rebeca Alves

Após a programação de férias oferecida na Biblioteca Nacional de Brasília, o encanto da leitura do projeto A infância na Biblioteca será levada para a biblioteca pública do Itapoã, localizada na Quadra 61 Área Especial, ao lado do restaurante comunitário, nos dias 23, 24 e 25 de julho. Em dois horários, às 9h e às 14h, estarão na biblioteca pública do Itapoã os intérpretes Juçara Batichoti, Leila Salgado, Flávia Ribas, William Reis e Marcos Linhares (confira a programação ao final da matéria).

Em parceria com o Ministério da Cultura, o projeto é realizado pela Voar Arte para a Infância e Juventude, uma associação sociocultural artística que desenvolve atividades de criação e produção, espetáculos, festivais e curta-metragens para o público infantil e familiar. Além disso, fornece cursos profissionalizantes para o setor de economia criativa no Brasil e na América Latina. As apresentações serão abertas e gratuitas. O projeto leva crianças de instituições sociais e comunidades, disponibilizando acessibilidade em libras e audiodescrição.

Acesso à cultura

Marco Augusto Rezende é produtor executivo do projeto, ator, manipulador de bonecos e diretor teatral. De acordo com ele, é motivo de grande satisfação levar apresentações teatrais, contação de histórias, palestras, oficinas, visitas guiadas e exibições audiovisuais para as bibliotecas públicas do DF. "Almejamos a formação de publico infantil nas bibliotecas públicas do DF, especialmente, a viabilização do acesso ao teatro e à literatura", afirma.

Segundo Marco Augusto, a proposta do projeto inclui uma sequência de atividades presenciais que envolvem a literatura e a diversidade cultural para criar uma execução consistente, com o objetivo de inspirar a replicação em outras unidades do sistema nacional de bibliotecas públicas.

"Na primeira edição, estivemos no Gama, Santa Maria, Ceilândia e Samambaia. Depois do Itapoã, finalizaremos esta segunda edição, levando a programação para o Núcleo Bandeirante e para Taguatinga. Nossa meta é o desenvolvimento da produção e difusão intelectual para crianças, promovendo o acesso aos bens culturais, à democratização do livro e à promoção da cidadania plena", diz Marco.

Programação

Terça - 23 de julho

Às 9h - Visita guiada + Adivinha Adivinhão, com a Cia Voar Teatro de Bonecos + oficina com William Reis;

Às 14h - Visita guiada + contação de histórias com Juçara Batichoti + exibição audiovisual João e o pé de feijão + oficina com William Reis.

Quarta - 24 de julho

Às 9h - Visita guiada + contação de Histórias que cabem na mala, com Alessandra Barros + exibição audiovisual A Princesa de Bambuluá + oficina As três partes da história, com Leila Salgado;

Às 14h - Palestra Num livro cabe o mundo inteiro com o jornalista e escritor Marcos Linhares + oficina As três partes da história, com Leila Salgado.

Quinta - 25 de julho

Às 14h - Palestra E se eu fosse um livro?, da jornalista e escritora Flávia Ribas + oficina com William Reis.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues