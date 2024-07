Mais de 465 mil estudantes retornam à rede pública nesta segunda-feira

LM Letícia Mouhamad

Nesta segunda-feira (29/7), mais de 465 mil estudantes e mais de 62 mil profissionais da educação iniciam o segundo semestre letivo de 2024 em 840 unidades escolares do Distrito Federal. Presente na Escola Classe 308 Sul, onde trabalhou como professora de inglês, a secretária da Educação, Hélvia Paranaguá, recepcionou alunos, pais e professores.

Entre as novidades deste semestre, está a chegada de novos profissionais efetivos. "Esperamos que os professores cheguem motivados, principalmente os 2,5 mil que tomaram posse. Estamos muito felizes com esse retorno", afirmou ao Correio. Além disso, estão previstas a inauguração de novas escolas, como uma no Mangueiral, local onde ainda não havia instituição de ensino.

Maria das Graças de Oliveira, diretora da Escola Classe 308 Sul, disse estar animada com o retorno. "Escola sem criança não é escola". Para garantir que a volta às atividades ocorra de forma segura, o Batalhão de Policiamento Escolar (BPESc), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e o Departamento de Trânsito (Detran-DF) estão nas imediações das escolas com operações, blitzes educativas e intensificação do policiamento. O objetivo é dar fluidez e segurança ao trânsito de veículos e pedestres.

Às 7h30, pais e vans escolares chegavam à escola classe. Alexandre da Conceição, 48 anos, levou a pequena Ana Beatriz, de 8 anos, para o primeiro dia de aula. Apesar de não demonstrar muito ânimo, ela contou estar empolgada para rever os amigos. Moradores do Itapoã, eles acordaram às 5h30 para chegar a tempo. "Acostumamos a acordar cedo. Hoje o trânsito ainda estava tranquilo, não tivemos problemas, tanto que já deixei minha outra filha no Cruzeiro", contou.